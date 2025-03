Julio Diaz, nuevo ministro del Interior: "Tenemos una Policía profesional y preparada para desterrar la criminalidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Julio Diaz Zulueta, el nuevo ministro del Interior, tuvo su primer pronunciamiento en la sede del Mininter con la compañía de su predecesor, Juan José Santiváñez, en donde dijo que el Perú tiene una policía "profesional y preparada para desterrar la criminalidad".

Además, dijo que la violencia en el país ha aumentado, situación que, de acuerdo a sus declaraciones, afrontará con su experiencia obtenida en la institución policial, en la que llegó a ser general hasta su pase al retiro en noviembre de 2020.

"Sé que hoy la violencia ha aumentado y tiene nuevas formas de atacar a nuestra población. Pero asumí la dirección del Ministerio del Interior (Mininter) con las mismas ganas y con más experiencia vamos a continuar generando estrategias junto al comando de la Policía Nacional del Perú para por fin desterrar de nuestro país esa criminalidad que nos quiere amilanar. Pero no lo va a conseguir porque tenemos una Policía Nacional profesional y preparada para desterrar la criminalidad", dijo.

En respuesta, Juan José Santiváñez, tuvo palabras para el nuevo ministro Julio Diaz a quien ha considerado como un gran líder que continuará su gestión.

"Habiendo culminado una etapa al servicio de la nación como ministro del Interior. Asumimos este cierre con mucha serenidad porque la gestión se está continuando con un gran líder que nos ha acompañado y estamos hoy cediendo la posta", declaró el exministro.

"Nos vemos en el 2026"

La ceremonia, en donde participaron representantes de juntas vecinales, Migraciones y bomberos voluntarios, también dejó un mensaje del exministro del Interior tras ser censurado con 79 votos por el Congreso de la República el pasado viernes.

"Solo me queda decirles muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo que me acompañó, gracias a mi familia que me acompaña, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía del servicio al país. Solamente me queda decirles una cosa final, nos vemos en el 2026", mencionó.

Unas declaraciones que ocurren en un contexto en el que el juez Juan Carlos Checkley Soria rechazó la solicitud de la Fiscalía de la Nación contra el exministro del Interior, en las investigaciones que se le siguen por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.