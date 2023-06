Luis Gonzáles Posada critica designación de cónsul de Bolivia en Puno: "Es un galardón para Evo Morales"

Gobierno Gonzáles Posada cuestionó la preparación académica de la funcionaria y su presunta cercanía con Evo Morales

Gonzáles Posada cuestionó la preparación académica de la funcionaria y su presunta cercanía con Evo Morales | Fuente: Composición RPP

En lo últimos días, una noticia ha causado bastante polémica en Bolivia. El diputado de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, señaló que Lidia Patty, exdiputada del partido Movimiento al Socialismo (MAS), fue designada como cónsul de su país en Puno.

Como se sabe, Patty Mullisaca denunció en diciembre del 2020 a la expresidenta boliviana Jeanine Añez y otros funcionarios de ese Gobierno por asumir "irregularmente" el cargo tras la renuncia de Evo Morales en el 2019. Actualmente, la exjefa de Estado cumple una condena de 10 años de cárcel por ese caso.

Ante lo expuesto por Alberto Astorga, Lidia Patty confirmó su nombramiento a la prensa boliviana y agradeció al presidente Luis Arce "por haber tomado en cuenta a una indígena originaria campesina para representar" al país.

"La Cancillería debe rechazar en el acto ese nombramiento"

Luis Gonzáles Posada, excanciller y expresidente del Congreso, en diálogo con RPP Noticias, criticó la designación de Patty Mullisaca al que calificó como una "insolencia" contra el Perú.

"El Gobierno debió negar, desde el primer día que llegó, ese nombramiento que es una insolencia y una falta de respeto al Perú. La señora que ha sido nombrada es una agitadora política de Evo Morales, es la persona que denunció por sedición y terrorismo a la expresidenta Añez y pidió que la mandaran a la cárcel y ahí la mandaron", sostuvo en Enfoque de los Sábados.

En ese sentido, consideró que es parte de un plan de Evo Morales para expandir su influencia en Puno y que la nueva cónsul "no tiene nivel" para ejercer el cargo.

"En Puno, Evo Morales quiere poner su varayoc del Unasur que es el desgarramiento territorial del Perú, porque en Puno tiene un proceso judicial, están denunciados tanto Evo Morales como el gobernador de Puno porque ahí Morales tiene una sólida base política. Han enviado un Evo Morales femenino, disfrazado a Puno", indicó.

Gonzáles Posada resaltó que la Cancillería debe "rechazar" en el acto la designación de Patty Mullisaca pues, según dijo, es una "provocación política".

"La Cancillería debería rechazar, en el acto, esa propuesta (...) porque la señora no tiene ninguna experiencia ni ningún nivel para el cargo", manifestó.

"Sería una ofensa al Perú y un galardón para Evo Morales si se acepta a esa señora como cónsul. Por eso hay este procedimiento que se inicia, en primer nivel, en la sección consular. Terminado ese procedimiento va a la ministra que, finalmente, toma una decisión. Nosotros demandamos que se rechace ese nombramiento por ser un acto de provocación político", agregó.

"No hemos salido de las catacumbas del chavismo"

Por otro lado, el excanciller lamentó que el Perú se haya retirado del Grupo de Lima, al que tildó de "extraordinario", y criticó que la Cancillería no haya fijado una "posición distinta a la de Castillo".

"Castillo y el canciller (Oscar) Maúrtua nos retiraron del Grupo de Lima que era un grupo extraordinario formado por las cancillerías de América Latina y Europa (…) Fue una nota ejemplar de diplomacia democrática. Pero nos retiran del Grupo de Lima y nos introducen en estas catacumbas oscuras del chavismo desde donde no hemos salido", refirió.

"No veo que esta Cancillería se haya diferenciado mucho de la Cancillería de Castillo, no ha habido un cambio fundamental. Es inexplicable que nosotros tengamos un embajador político en Nicaragua, designado por Castillo, que no ha sido cambiado a pesar de que él, Alberto Mazza, ha renunciado", agregó.

Además, dijo que había "debilidad" en el Ministerio de Relaciones Exteriores al no rechazar lo dicho por el presidente Lula da Silva sobre Nicolás Maduro en la cumbre de mandatarios sudamericanos de mayo pasado.

"Veo debilidad para hacer lo que hicieron los presidentes en la cumbre convocada por Lula, la resistencia que hubo en los presidentes de Chile, Ecuador, de Uruguay, de censurar que Lula pretendiera blanquear al dictador venezolano a quien recibió con honores (…) Muy bien la protesta de esos presidentes (…), pero nosotros no dijimos nada y hemos debido decir", expresó.