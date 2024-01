Mariano González dice que agresión contra Dina Boluarte "es una muestra de ineficiencia" del premier y ministros

Gobierno Mariano González dijo que la seguridad de Boluarte depende de la Casa de Gobierno

Mariano González dijo que la seguridad de Boluarte depende de la Casa de Gobierno. | Fuente: Mininter

El exministro del Interior Mariano González señaló que la agresión contra la mandataria Dina Boluarte demuestra la falta de eficiencia de las personas alrededor de la jefa de Estado, incluyendo tanto al titular de la PCM, Alberto Otárola, como a los demás ministros. Asimismo, manifestó que cualquier persona, independientemente de si sea o no especialista en Inteligencia, sabría que viajar a Ayacucho, luego de haber dejado más de una decena de muertos en las protestas, no era una buena idea.

"Toda agresión, sobre todo a la presidenta, es condenable. No hay justificación alguna que valga para una situación como esa. Pero, a la vez —y hay que decirlo con todas sus letras—, la indignación de estas dos señoras, de muchísima gente en nuestro pueblo es tal que probablemente no han tenido otra forma de protestar. Porque si a una le matan a su hijo de 15 años y a la otra deja morir al esposo y pierde a los dos hijos gemelos que tiene en el vientre, obviamente cualquiera que esté en esa situación va a tener una rabia tal contra el Estado y va a buscar una forma de hacerlo saber", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Era evidente. Cualquiera que no sea especialista en Inteligencia sabía (que no le era favorable ir). Esto es una muestra más de la ineficiencia de las personas que acompañan a la presidenta. Desde el premier a los ministros realmente dan la impresión de no saber dónde están parados. Porque justificar una situación como esta retirando al comandante general de la Policía sin tomar en cuenta que la legislación nacional prevé que esas funciones son inherentes a la Casa de Gobierno", agregó.

Mariano González dijo que la seguridad de Boluarte depende de la Casa de Gobierno | Fuente: RPP

"Es gravísimo que Dina Boluarte no se pueda reconciliar con nuestro pueblo"

En otro momento, González consideró "gravísimo" que Boluarte no haya podido extender puentes con los ciudadanos de la región Ayacucho.

"Por un lado, es gravísimo que no se pueda reconciliar con nuestro pueblo después de las muertes que se produjeron el año pasado. Pero también es gravísimo que hoy se esté pisoteando la institucionalidad de la Policía Nacional y la institucionalidad democrática", finalizó.