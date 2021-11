Exministro de Educación Martín Benavides lamenta la ausencia de liderazgo en el retorno a clases. | Fuente: MINEDU

Todo abre menos las escuelas. Unicef dio cuenta que, en el Perú, luego de 20 meses de pandemia y con una vacunación que avanza a buen ritmo, solo el 6.5% de los alumnos se beneficia con clases semipresenciales. El país se encuentra a la cola de los países de Sudamérica en el retorno a clases. ¿Quién es el responsable? El exministro de Educación Martín Benavides considera que el Ministerio de Educación renunció a su rectoría de garantizar el derecho a la educación en este periodo.

Martín Benavides asumió el Ministerio de Educación entre febrero y noviembre del 2020. En entrevista con Nada está Dicho, afirmó que durante su gestión se avanzó con la publicación de las normas de las aperturas de las aulas, en junio del 2020. “Fueron los primeros protocolos. Éramos de los primeros países que contaba con protocolos de retorno”, afirmó.



Estos protocolos dieron pie a la apertura de algunos colegios en zonas rurales y Benavides afirma que se hizo un proyecto similar para abrir pilotos en escuelas en zonas urbanas. “La idea era ir demostrando lo que la evidencia de otros países nos señalaba: los riesgos de contagio eran bajos siempre y cuando se contemplen medidas de bioseguridad. Queríamos impulsar estas experiencias y de que estos miedos se vayan controlando”.



Los pilotos nunca se pudieron concretar. Recordemos el contexto, a inicios de noviembre ocurrió la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra y Benavides dejó el Ministerio de Educación.

El retorno a las escuelas que nunca ocurrió

El nuevo ministro de Educación durante el Gobierno de transición y emergencia, Ricardo Cuenca, tomó la decisión de parar ese proceso, cuenta Benavides.



“Lamentablemente después se toma la decisión de parar ese proceso, y hacer que todas escuelas vuelvan a educación a distancia. Se toma la decisión que todo se para hasta marzo 2021, recién las primeras escuelas abren en abril 2021”, dijo.



“Por la segunda ola se decidió parar esos pilotos, cuando ya había suficiente evidencia que el impacto de la pandemia es heterogéneo. En la medida que identifiques las zonas donde había posibilidades de apertura no había problemas, con las condiciones de bioseguridad adecuadas. En todo el mundo abrieron las escuelas sin vacunación extensiva a los profesores”, añadió.



A nivel nacional, la vacunación ya alcanza el 60% de la población. Se podría inferir que, a buen ritmo de vacunación, las escuelas avanzarían y reabrirían más pronto. Sin embargo, eso no necesariamente ha ocurrido así.



El Ministerio de Educación estableció en la Resolución Ministerial N° 121-2021 una ruta de apertura para las escuelas que estén en condición de habilitadas, es decir, sus condiciones territoriales y epidemiológicas garantizan la prestación del servicio educativo con algún grado de presencialidad. Sin embargo, en este momento solo el 10% de escuelas han abierto del total de escuelas en condición de habilitadas.

“El Minedu en esta etapa de la primera parte de 2021 era habilitador, decía qué escuelas podía abrir, según condiciones sanitarias, pero no se encargó de supervisar que efectivamente las escuelas que podían abrir, abran. No vio por los lugares donde se entrampaba el retorno, el Minedu tome decisiones y haya acciones correctivas para no terminar en una situación como la de ahora: nunca hemos logrado pasar 10% de escuelas abierta del total de escuelas habilitadas”, dijo.

El exministro Martín Benavides reflexionó que, en el último año, con tres ministros de Educación, contando al actual Carlos Gallardo, no haya habido liderazgo en este proceso. “Era el más importante que tenía que dirigir el ministro de Educación. El proceso de retorno a la escuela debía generar una movilización, como lo que nosotros tuvimos en el año 2020, que en tres semanas tuvimos que darle la vuelta: pasar del sistema presencial al de distancia. Lo hicimos con el liderazgo de muchos actores. Ese tipo de movilización era el que se necesitaba para el retorno y eso no hubo”, dijo.

