Vizcarra participó de la ceremonia por el 199.º Aniversario de Creación del Ejército Republicano. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra anunció que se le dará mayores recursos y condiciones al Ejército Peruano, por lo que se hará una inversión de 500 millones de soles para fortalecer la capacidad operativa de esta heroica institución.

"En los próximos días estaremos publicando un Decreto de Urgencia para financiar inversiones del Ejército Peruano a nivel nacional a fin de fortalecer esta institución y, a la vez, contribuir con la reactivación económica del país. Esta inversión, de más de 500 millones de soles, será asignada principalmente a dos grandes proyectos", indicó durante la ceremonia por el 199° Aniversario de Creación del Ejército Republicano.

El presidente detalló que esa inversión es para el Proyecto Kuntur que apunta a mejorar la habitabilidad institucional en las unidades acantonadas del Fuerte General Hoyos Rubio, ubicado en El Rímac y para el Proyecto Sipán que recuperará las capacidades operativas y mejorará las instalaciones de la Sétima Brigada de Infantería en la Guarnición de Lambayeque.



"Estos proyectos mejorarán las condiciones de infraestructura de fuertes y cuarteles a fin de permitir el adecuado desarrollo de las labores de nuestro personal militar. Estamos en el mismo batallón y pondremos todo de nuestra parte para fortalecer al Ejército Peruano", recalcó.

En otro momento, Vizcarra destacó la importancia de que en el actual contexto de pandemia por la COVID-19 que vive el país, se promuevan el diálogo y la búsqueda de consensos. En ese sentido, anunció que este miércoles se llevará a cabo una sesión del comité coordinador ampliado del Acuerdo Nacional con miras a la primera reunión del Pacto Perú.

"(El Pacto Perú) se realizará en los próximos días y proponemos que entre los temas prioritarios que se discutirán en esa mesa -cinco propusimos en nuestro Mensaje a la Nación del 28 y de julio- también se analice la problemática de los pensionistas de la ONP. Nuestros pensionistas que entregaron años de trabajo merecen un reconocimiento del Estado", señaló.

Asimismo, el mandatario señaló la necesidad de "sentar las bases que nos permitan transitar hacia el Bicentenario y darle al Perú viabilidad y horizonte claro". Agregó que las sesiones del Pacto Perú respetarán las posiciones políticas e ideológicas "que siempre existen en una democracia, pero poniendo todos al Perú primero".

Momentos antes, Vizcarra señaló que el país "está en guerra contra un enemigo común, invisible e implacable que amenaza la salud y la vida", como es la COVID-19. Durante la ceremonia por el 199.º Aniversario de Creación del Ejército Republicano, el jefe de Estado hizo un llamado a "a la unidad y responsabilidad de todos".

"Todos tenemos una misión que cumplir para derrotar el virus, recuperar nuestras vidas y reencauzar la marcha del país. Estos son tiempos que requieren unidad y no división, responsabilidad y no imprudencia, colaboración y no de enfrentamientos, solidaridad y no egoísmo. Empuje y persistencia para derrotar al virus", señaló.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.