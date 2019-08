Martín Vizcarra | Fuente: Presidencia / Andina

El presidente Martín Vizcarra consideró que el Estado no debería devolver los S/ 524 millones que solicita la constructora Odebrecht por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, ubicada en Huánuco.

"Creo que este daño es tan grande que no podríamos, no correspondería, desde mi punto de vista, hacer una devolución cuando puede que, de acá a un corto tiempo, tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos", dijo ayer el mandatario.

De esta manera, Martín Vizcarra volvió a plantear la posibilidad que el monto requerido por la empresa brasileña al Ministerio de Justicia debe quedar como un fondo de garantía hasta que culminen las investigaciones de las obras vinculadas a casos de corrupción.

“Yo insisto: mi posición es que, dado el daño que Odebrecht ha hecho al Perú, no solo moral y ético, sino económico (...), deberíamos tener un fondo que garantice el cumplimiento de pagos a futuro. (...) Entonces, lo que creo es que debería buscarse un mecanismo para que sea un fondo que esté ahí, intangible, mientras se terminen todas las investigaciones”, afirmó.



Mientras, el Ministerio de Justicia evalúa el informe del equipo especial del Caso Lava Jato que señala que la constructora brasileña o sus empresas no tienen investigaciones o procesos penales fuera de los incluidos en el acuerdo de colaboración eficaz. Según el ministro Vicente Zeballos una unidad funcional determinará si el monto de S/ 524 millones será devuelto a la firma Odebrecht.

A mediados de julio pasado Martín Vizcarra también planteó la posibilidad que el monto quedará en garantía y señaló que "el daño que ha hecho Odebrecht al Perú" era muchísimo más que S/ 500 millones.