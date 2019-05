Martín Vizcarra rechazó que se utilice la educación para fines políticos. | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Martín Vizcarra, rechazó este domingo que "se quiera politizar la educación" y se pretenda utilizarla "para atacar al Gobierno". Ello en el marco de la interpelación que se llevará a cabo el próximo jueves en el Congreso a la titular de dicho sector, Flor Pablo.

"Vemos con preocupación que se quiera politizar la educación, hemos dicho que queremos educación integral, con valores, que se enseñe no solo los aspectos académicos, que son muy importantes, sino que generemos ciudadanía, que los alumnos aprendan a respetarse entre ellos... No queremos que se politice y se use la educación para atacar al Gobierno. Eso definitivamente no lo vamos a aceptar", sostuvo.

Vizcarra señaló que este año se construirán mil instituciones educativas en todo el Perú. No obstante, destacó que "educación no solo es infraestrcutura, también son los docentes, que tienen aumento remunerativo, también está mejorar las condiciones de aprendizaje, todo eso venimos haciendo, pero para ello no hay que politizar la educación".

El pleno del Congreso aprobó este jueves la moción de interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, para que responda por las "irregularidades" en la elaboración e impresión de materiales educativos del nivel básico regular.



El pasado 15 de abril, la bancada de Fuerza Popular presentó dicho pedido en el que cuestionó específicamente la publicación de un texto escolar del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica dentro de la Educación Básica Regular, repartido entre los estudiantes de tercero de secundaria, en el que se incluye un link con contenido sexual explícito.

Reforma política

De otro lado, instó al Congreso a debatir con celeridad la reforma política, pues se trata de un tema que "la población respalda". Ello teniendo que, según una reciente encuesta, el 70% de la ciudadanía aprueba esta iniciativa del Poder Ejecutivo.

La reforma judicial, que ya fue aprobada en parte por el Legislativo, "tiene que ir de la mano de la reforma política", destacó Vizcarra. "Ya hemos alcanzado al Congreso una propuesta de reforma política que la población la respalda porque quiere instituciones más sólidas, porque quiere fortalecer la democracia, quiere mayor representativad de sus autoridades y eso busca la reforma política, esperemos que el Congreso le de la atencion del caso", agregó.

"Esperemos que en el Congreso acoja no solamente el pedido del Ejecutivo para acelerar la reforma política, sino el pedido de la población", remarcó durante un viaje a Ayacucho.

El jefe de Estado recordó que entre las propuestas enviadas por el Ejecutivo y que tienen mayor respaldo de la ciudadanía se encuentra la inmunidad parlamentaria. En ese contexto, lamentó que los legisladores hayan tardado meses para levantar la inmunidad parlamentaria de arresto del desaforado congresista Edwin Donayre. "No puede ser que en el caso de un congresista se hayan tardado más de ocho meses para ver el tema de la inmunidad, eso tenemos que corregirlo y cambiarlo".