El expresidente señaló que fue "leal hasta el final" con el ex jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski | Fuente: Andina

El expresidente Martín Vizcarra respondió a las declaraciones en su contra que dio el también ex jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), respecto a que habría participado en un "complot" con el fujimorismo que provocó su renuncia al cargo el 21 marzo de 2018.

En una entrevista con Canal N, realizada ayer, miércoles, Vizcarra Cornejo afirmó "categóricamente" que nunca hubo tal coordinación con Keiko Fujimori, líder del fujimorismo, ni con algún "emisario" de dicha agrupación política.

"Cuando PPK renuncia al cargo, por voluntad propia, yo me encontraba a 6 500 km. de distancia en mi función de embajador en Canadá. Yo no coordiné con nadie, nunca conversé con la líder del fujimorismo ni con ningún emisario", indicó.

Asimismo, afirmó que nunca se reunió personalmente con Fujimori Higuchi durante el mandato de PPK y que la única reunión con ella en la que participó fue acompañando a Kuczynski.

"Durante el mandato de PPK no me reuní con Keiko Fujimori. (Me reuní) cuando era presidente del Perú. Durante el mandado de PPK, me reuní una vez con Keiko Fujimori, pero acompañando a PPK en Palacio de Gobierno. Hubo una visita de la señora Fujimori acompañada del señor (José) Chlimper, y me pidió el presidente PPK que lo acompañe. Fue la única vez que me reuní con ella en su mandato", afirmó.

Respecto a la veracidad de las declaraciones de PPK, en las que señala que confrontó a su entonces vicepresidente por esas presuntas reuniones que sostenía con el fujimorismo, Vizcarra sostuvo que jamás ocurrió dicha confrontación y que se mantuvo "leal hasta el final".

"No voy a hablar mal del expresidente (…) Está equivocado y no voy a accionar ninguna medida de carácter legal o administrativa para ello. Yo dejo al señor PPK con sus falsas declaraciones (...) Le tengo respeto por el esfuerzo que ha puesto por el Perú (…) He sido leal hasta el final con él, he sido leal con el país", sostuvo.

Sobre las reuniones que sostuvo con la lideresa del fujimorismo tras haber asumido la presidencia, Vizcarra indicó que fue en dos ocasiones por pedido de Fujimori Higuchi.



"Ella pidió una reunión en busca de la gobernabilidad que yo pensé que era su intención. Pero, en la segunda reunión, como lo he dicho públicamente, me pidió que cambie dos ministros: al ministro de Trabajo que era muy incisivo con el sector empresarial, y a la ministra de Salud que estaba impulsando la Ley de Alimentación Saludable. Yo le dije que 'de ninguna manera' y ahí empezó una oposición directa del fujimorismo contra el Gobierno que ha sido hasta el final", relató.

"Llegué al poder por sucesión constitucional"

Por otro lado, Vizcarra Cornejo señaló que asumió la presidencia "por la sucesión constitucional", tras la renuncia al cargo de Pedro Pablo Kuczynski.

Consultado sobre su afirmación de renunciar a la vicepresidencia si PPK era vacado por el Congreso, Vizcarra precisó que lo hubiera hecho si prosperaba la vacancia presidencial que se impulsaba en su contra; mas no lo hizo porque se trató de una renuncia.

"En diciembre del 2017, cuando el Congreso pretende vacar a PPK, yo lo acompaño al Hemiciclo, como vicepresidente, para que él haga su descargo y su defensa ante el pedido de vacancia (...) En diciembre, dije que, si se da la vacancia, obviamente, renunciaría. (Lo que cambió fue) que no lo vacaron, él renuncia al cargo. Son cosas completamente distintas", sostuvo.

Respecto a la vacancia que el Congreso aprobó en su contra el 2020, Vizcarra indicó que fue un proceso "injusto".

"Yo he sido vacado injustamente, pero yo de ninguna manera iba a renunciar. Yo estaba conduciendo un país que tenía estabilidad política, económica y social. Yo conducía un país y no tenía ninguna justificación para que yo renuncie. Hay una enorme diferencia entre que un poder del Estado te saque del cargo de manera injustificada y otra que el propio presidente diga ya no voy más", explicó.