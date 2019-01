Martín Vizcarra: Presupuesto para educación se incrementó en 11% este año

Martín Vizcarra junto al ministro de Educación, Daniel Alfaro. | Fuente: Foto: Presidencia Perú

El presidente de la República, Martín Vizcarra, destacó que su país duplicó su inversión en educación entre 2012 y 2019, y que este año el presupuesto para ese sector se incrementó en 11 % en relación a 2018, según se informó este sábado en una nota oficial.



Durante su participación en la firma del Pacto Nacional por la Educación al Bicentenario, Vizcarra detalló que la inversión en educación pasó de 15.000 millones de soles (unos 4.500 millones de dólares) en 2012 a 30.500 millones de soles (9.242 millones de dólares) en 2019.



"Entonces, hay mayores recursos, pero tienen que gastarse bien. Una parte y un porcentaje importante de ellos estará dirigido al factor principal de la educación: el docente. Seguiremos trabajando y esforzándonos, pero busquemos la eficiencia en el gasto para que sea en beneficio de todos", remarcó.



El gobernante sostuvo que una de las prioridades de su gestión es la mejora de la calidad educativa en el país, por lo que consideró que las autoridades regionales son un buen complemento para lograr ese objetivo.



"Les pido tomar la educación como el estandarte de su gobierno, para realmente transformar nuestro país, no hay otra forma de transformación de un país, de una sociedad, si no es a través de la educación, no hay otra forma", indicó ante los gobernadores y autoridades regionales que participaron en la primera sesión ampliada del Directorio de Alta Dirección de Educación 2019.



Pacto Nacional por la Educación al Bicentenario

Vizcarra dijo que una de las principales decisiones de su Gobierno ha sido luchar "de manera firme" contra la corrupción, pero enfatizó que para lograr cambios a largo plazo en su país sobre esta problemática se debe empezar desde la educación.



"Si queremos luchar contra la corrupción, y que sea sostenible en el tiempo, es a través de la educación, porque no solamente podemos ser reactivos. Eso es lo que queremos, si logramos tener mejores ciudadanos está asegurado nuestro futuro", añadió.



Por ese motivo, aseguró que la educación tiene que ser "integral", que comprenda el deporte, el arte y los valores, ya que su país no solo necesita mejores estudiantes, sino también mejores ciudadanos.



"Si formamos desde las aulas, -desde inicial, primaria, secundaria, técnica, superior- mejores ciudadanos, ya no nos tenemos que preocupar más adelante de la corrupción, de la violencia contra la mujer. Por eso, tenemos que hacerlo desde ahora", enfatizó.



El gobernante participó en la firma del Pacto Nacional por la Educación al Bicentenario junto con los gobernadores regionales y autoridades del sector para ejecutar las líneas conjuntas de la actividad educativa.



EFE