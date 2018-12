Presidente firmó contrato de movimiento de tierras en Chinchero. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: TVPerú

El presidente Martín Vizcarra señaló que su gobierno espera que el aeropuerto de Chinchero, en Cusco, esté terminado para el 2021 y se convierta en una "obra emblemática" del Perú para celebrar el bicentenario.

"Nosotros creemos que se podría construir en tres años, pero depende de la propuesta que se haga en febrero. Nosotros queremos que al 2021, año del bicentenario, esté concluido este aeropuerto. A esto estamos apostando, pero el cronograma exacto lo vamos a tener en febrero cuando los países interesados hagan sus propuestas", precisó.

Durante la firma del contrato de movimiento de tierras en Chinchero, el presidente manifestó su disposición de colaborar con el Ministerio Público en la investigación al contrato anterior de este proyecto. Pese a esto, insistió en que la obra debe continuar.



"Ya investigaron todo el proceso cuando yo estuve como ministro de Transporte. Si algo quisieran profundizar, con todo gusto. Que se haga la investigación si lo amerita, pero esto no puede postergar el proyecto. El proyecto tiene que seguir adelante. No tiene por qué Cusco y el Perú seguir esperando 30 años más. No puede ser", señaló.

Finalmente, reiteró la importancia de la participación de todos los peruanos en el referéndum de este domingo. "Todos tenemos que fortalecer la democracia, es importante que los ciudadanos decidan sobre su futuro, sobre una reforma constitucional", dijo.