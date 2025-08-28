Últimas Noticias
Daniel Maurate denuncia "criminalización de la política" tras allanamiento a casa de Nicanor Boluarte

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Pese a que el allanamiento fue autorizado por una disposición judicial, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo consideró que carece de justificación adecuada, ya que Nicanor Boluarte es nombrado como "tercero vinculado" en la investigación.

Judiciales
00:00 · 12:56
El allanamiento fue autorizado por una resolución judicial. No obstante, para Maurate carece de justificación adecuada
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se manifestó en contra de lo que calificó como una "criminalización de la política" tras el reciente allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte.

Maurate, junto con otros ministros, participó en la firma de un pronunciamiento en el que defiende la postura de la jefa de Estado y critica el accionar del sistema judicial. De acuerdo con el ministro, no se trató de una defensa personal, sino de una declaración en favor de "las reglas democráticas" y en contra de la criminalización de partidos políticos.

"Yo sostengo de que en los últimos años hay una criminalización de la política. Y eso ha significado que la democracia esté debilitada hoy día. El sistema judicial ha convertido al Partido Nacionalista en una organización criminal, con lo cual han perjudicado a todos los militantes y simpatizantes. El partido Fuerza Popular, con el cual yo no coincido, también se ha convertido, por obra y gracia del sistema judicial, en una organización criminal. El Partido Aprista, en todo caso su líder máximo, Alan García, ha terminado, por la presión judicial o del Ministerio Público, eliminándose el mismo. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la democracia, que tiene como sustento principal los partidos políticos, hoy está en crisis", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Cabe recordar que el allanamiento fue autorizado por una resolución judicial. No obstante, para Maurate carece de justificación adecuada, ya que Nicanor Boluarte es nombrado como "tercero vinculado", una figura que, a su entender, no está contemplada en el Código Procesal Penal. A pesar de esto, la justicia procedió con la acción, amparada por un documento de 74 páginas.

En su defensa, Dina Boluarte aprovechó un evento oficial para describir a su hermano como un "hombre decente" y criticar a los fiscales, lo cual ha generado cuestionamientos sobre el uso de su posición para tratar temas personales.

El allanamiento fue autorizado por una resolución judicial. No obstante, para Maurate carece de justificación adecuada
"Ningún joven quiere entrar a un partido político"

En otro momento, Maurate subrayó que "ningún joven quiere entrar a un partido político" en la actualidad e indicó que el sistema judicial ha contribuido a que todos los partidos sean vistos como "organizaciones criminales." Esto, según él, ha llevado a una crisis de participación y debilitamiento de la democracia en el país.

"Ningún joven quiere ser militante. No tenemos. Somos un país de pocos militantes o de casi ningún militante joven. Porque todos los partidos en el Perú se han convertido en organización crimina por obra y gracia del sistema judicial. Y eso nos perjudica a todos", culminó.

