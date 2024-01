Mincul: Convocatoria para la empresa encargada de venta de boletos virtuales a Machu Picchu fue abierta

Gobierno La modificación responde a la necesidad de tener una plataforma más rápida, accesible y segura, indicó Urteaga

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, aseguró que la convocatoria para designar a la empresa encargada de la venta de boletos virtuales a Machu Picchu se realizó de manera abierta. Además, indicó que esta modificación responde a la necesidad de tener una plataforma más rápida, accesible y segura.

"Todos hemos coincidido en la necesidad de mejorar este sistema (...) La convocatoria fue abierta y responde a la necesidad del Ministerio de Cultura, que es una plataforma para venta de boletos. No puede ser la que existe actualmente porque no es segura. Necesita reactivación de software, una arquitectura distinta. No puede ser que mientras mantenemos esta página web brindemos el servicio. Tendríamos que apagar un ratito el sistema para renovarlo, porque es una web que viene de hace diez años", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No tiene una nube, un soporte en tecnología que si ocurriera alguna desgracia y se pierda el servidor que existe, no tenemos ningún sistema que pueda renovarse y recuperarse", agregó.

"En el gabinete acompañamos las declaraciones de la presidenta"

En otro momento, Urteaga respaldó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien indicó que su hermano, Nicanor Boluarte, no está involucrado en la designación de prefectos y subprefectos para recabar firmas y lograr inscribir a su partido político.

"Todo está para investigarse. Que se investigue y que se vea realmente cuál es la situación. Todo el gabinete acompañamos las declaraciones de la presidenta. No tenemos ningún conocimiento de que el señor Nicanor Boluarte tenga injerencia. En todo caso, que se investigue", finalizó.