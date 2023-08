Mininter espera respuesta de Fiscalía para tomar decisión sobre generales implicados en ascensos irregulares

El ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció sobre el caso de los jefes de las regiones policiales de Lima y Callao que estarían implicados en el caso de los presuntos ascensos irregulares, de acuerdo al contenido de la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo ante el Congreso.

"Hoy día vamos a tomar la decisión (sobre la situación de los oficiales) cuando tengamos ya la respuesta del Ministerio Público, sobre todo de los generales que han sido, justamente, comentados en los diferentes medios (de comunicación)", dijo este lunes el titular del Mininter en declaraciones a la prensa.

El último 16 de marzo, se supo que el documento enviado por Benavides al Congreso implicaba a los actuales jefes de las regiones policiales de Lima, General PNP Roger Pérez; y del Callao, General PNP Jorge Castillo Vargas; entre los oficiales beneficiados de manera ilegal "en el proceso de ascenso el 2021"

En la acusación constitucional se señala que estos oficiales -coroneles en 2021- habrían realizado "donativos económicos" a favor del entonces presidente Pedro Castillo, tanto de manera directa como a través de terceros, a fin de ascender a generales.



Romero precisó que el Ministerio Público ofreció entregar un informe sobre el proceso que implica a los dos oficiales antes del mediodía de este lunes.

"En el transcurso del día estamos esperando el documento para tomar la decisión final. Se ha pedido (un informe) para ver a qué nivel están comprometidos los dos generales en estas investigaciones para tomar decisiones", señaló.

El ministro reconoció que la corrupción afecta a muchos organismos del Estado, entre ellos a la Policía Nacional, pero aseguró que esta última institución "limpia sus propios cuadros".

"Aquellos policías que juraron por el país y por la patria, y no cumplieron, sin duda se van, dan un paso al costado. [...] La Policía no alberga a aquellas personas que cometen ilícitos. Si hay pruebas e indicios necesarios, la misma Policía los captura y pone a disposición del Poder Judicial", manifestó.

Acusación constitucional implica a oficiales PNP

De acuerdo a la acusación constitucional de la Fiscalía, los oficiales implicados buscaban "ascender al grado de general de la Policía Nacional habrían pagado "sumas de entre veinte mil a cuarenta mil dólares americanos para obtener su ascenso".

Además, precisa que eses dinero habría sido recaudado por el suboficial brigadier de la Policía, Jorge Tarrillo Gálvez, entonces miembro de la escolta presidencial y sindicado como "presunto cajero" de la organización criminal que habría encabezado Pedro Castillo.

Tras conocer el contenido del documento de Fiscalía, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del parlamento, demandó al ministro del Interior, Vicente Romero, separar a los generales presuntamente beneficiados en los ascensos irregulares.

"Lo revelado en la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación por este caso reafirma y me da la razón y desnuda la organización criminal que querían copar nuestras instituciones policiales y militares. El ministro del Interior tiene la obligación de retirar inmediatamente a estos generales implicados mientras duren las investigaciones", dijo en RPP.

Por su parte, el parlamentario de Fuerza Popular, Arturo Alegría, pidió citar al ministro del Interior, Vicente Romero, por este caso.

"La Comisión de Fiscalización debería citar inmediatamente al ministro del Interior para ver las acciones que va a tomar. Ojo, el Congreso no tiene las facultades para retirar a un policía, eso tiene que ser parte del trabajo del Ministerio del Interior y hay que saber si ellos ya han tomado alguna acción y el Congreso tendrá que acelerar cualquier tipo de denuncia constitucional en contra de estas personas que mal utilizando y manchando la honra de la Policía han utilizado medios equivocados e ilegales para poder ascender", dijo a RPP Noticias.

Jefe de Región Policial Lima niega acusación

El jefe de Región Policial Lima, Roger Pérez Figueroa, rechazó a mediados de agosto haber entregado "donativos económicos" durante el gobierno de Pedro Castillo para supuestamente conseguir un ascenso irregular tal como señala la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Congreso.

"No, nunca he entregado (sobornos) no los conozco ni me conocen ellos, por eso es que a mi me separaron de la investigación. Yo sé que hay oficiales generales que están en un proceso de investigación, yo estoy fuera", afirmó Pérez Figueroa a los medios de comunicación luego de un operativo.

El jefe de la Región Policial informó que presentará una carta notarial contra el medio de comunicación que difundió esta información aseverando que están "manchando honras".