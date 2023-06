Gobierno Ministra de Vivienda sobre balance por seis meses de gestión: "Todos somos humanos y cometemos errores"

"Todos somos seres humanos y cometemos errores", dijo la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, al ser consultada sobre la autocrítica respecto de los seis meses de gestión de la presidenta Dina Boluarte.

Las declaraciones de Pérez de Cuellar tuvieron lugar luego de su presentación en la Asamblea Pública para informar a la población sobre el estado y avance de la megaobra Matriz Próceres de Chorrillos.

"Todos somos seres humanos y cometemos errores. Definitivamente, yo también, como ministra, he cometido errores, y todos cometeremos y seguiremos cometiendo errores. Hay errores como en todos los gobiernos, como en todas las familias, como en todas las empresas. No somos robots, somos seres humanos que tenemos la convicción de hacer que este país progrese no solo económicamente, sino con justicia social", manifestó.

Comité de monitoreo ciudadano

Durante su presentación, la titular de la cartera de Vivienda anunció la creación del Comité de monitoreo ciudadano, con la finalidad de que la población dé seguimiento a los proyectos del MVCS.

Como se recuerda, la obra Matriz Próceres de Chorrillos va a permitir el acceso de agua potable a más de 200 mil habitantes de más de 20 asentamientos humanos de la zona sur de la capital.