Ministras del MIDIS y de la Mujer se pronuncian sobre eventual fusión de ministerios que incluya a sus carteras

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, indicó, el último sábado, que la fusión de ministerios es una posibilidad que viene siendo evaluada al interior del Ejecutivo, en el marco de tener un Estado "más pequeño" y menos “regulador y “policiaco”.

“Estamos pensando una restructuración, por lo menos no total, pero parcial del aparato público. Y estamos pensando en fusiones ministeriales y, en ese ejercicio, estamos pensando que podríamos fortalecer nuestra lucha contra la pobreza, nuestro afán por beneficiar a las poblaciones vulnerables”, sostuvo, en entrevista con RPP.

El premier señaló que la posibilidad contempla más de dos ministerios y no descartó que, entre ellos, estén el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

"Queremos relevar el papel de la mujer, pero además complementar con un desarrollo más integral de lo que es mujer y no solamente su protección, sino la mujer y el desarrollo”, dijo.

Cabe resaltar que, el día anterior, la presidenta Dina Boluarte había tomado juramento a tres nuevos ministros de Estado. Los cambios contemplaron justamente las carteras de la Mujer y de Desarrollo e Inclusión Social. Las nuevas titulares de esos sectores se pronunciaron respecto a una eventual fusión de sus ministerios.

Leslie Urteaga: "Si se diera el caso" velaremos para que nuestras funciones mejoren "con el otro ministerio"

Leslie Urteaga, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, indicó este martes que la presidenta Dina Boluarte le ha encargado una serie de tareas en su sector, y que "si se diera" la fusión de su ministerio velará para que esas funciones se mantengan.

Además, resaltó que "reducir el Estado" no significa dejar de lado las funciones que ahora se están realizando en el MIDIS.

“Ya nuestro premier ha indicado que se viene evaluando algunas otras fusiones también, y la idea es reducir el Estado, como lo ha dicho el premier. Reducir el Estado no significa dejar de lado las funciones y competencias que tenemos ahora, como desarrollo e inclusión social, y mi labor, justamente, la que me ha encargado la presidenta, es fortalecer, reforzar las funciones y competencias de lo que corresponde el desarrollo e inclusión social", indicó en entrevista con TV Perú.

"Si se diera el caso, vamos a velar porque estas funciones se mantengan y puedan fortalecerse, complementarse, mejorarse con el otro ministerio, si es que corresponde", enfatizó.

Fanny Montellanos: "Lo que sí puedo asegurar es que los temas de mujer no van a desaparecer"

Por su parte, Fanny Montellanos, ministra de la Mujer, en entrevista brindada ayer para TV Perú, aseguró que en su sector "no va a desaparecer nada" ni "va a extinguirse el tema de la mujer".

"Lo que ha dicho el premier […] es que la PCM está evaluando, está estudiando, y posiblemente no sean 4 sectores sino algunos más. Yo les quiero decir con total transparencia y sinceridad que el encargo que me han dado a mí es fortalecer todo lo avanzado, consolidar, y que no hay marcha atrás. Acá no va a desaparecer nada, no va a extinguirse el tema de la mujer", sostuvo.

"Las políticas elaboradas van a seguir siendo prioridad, tanto así que después de la juramentación estuvimos en un espacio con la presidenta [que] pidió, de manera expresa, un apoyo total a esta gestión que inicia conmigo, a todos los ministros, incluso al ministro de Economía: ‘Ministro, apoyo total a ese ministerio, hay que fortalecerlo’", añadió.

Consultada sobre la posibilidad de que el MIMP sea quien absorba al MIDIS, Montellanos indicó que cuando la llamen pondrá "sobre la mesa cuáles son las fortalezas" de su sector.

"Eso es un trabajo que está haciendo la PCM. Cuando me llamen, yo pondré sobre la mesa cuáles son las fortalezas que tiene el sector. Supongo que otro sector, si lo llaman, hará lo mismo y con un trabajo responsable, técnico, se podrán tomar decisiones en ese momento. Lo que sí puedo asegurar es que los temas de mujer no van a desaparecer. Al contrario, estoy acá para fortalecer ese sector, y es lo que toca", puntualizó.