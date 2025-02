Ministro del Ambiente responde a presidenta del Poder Judicial: "Cualquier mensaje de desunión no es válido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, en declaraciones a la prensa brindadas este martes, respondió a Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, quien consideró que la jefa de Estado está "mal asesorada".

Anoche, en el programa Prueba de Fuego de RPP TV, Tello Gilardi se refirió a la mandataria debido a que ella, horas antes, había cuestionado la imparcialidad judicial. Además, Tello consideró que Boluarte "se está ensimismando" en su accionar frente a las investigaciones fiscales que afronta.

"[La presidenta] debe estar mal asesorada, porque en un momento donde requerimos que todos los poderes el Estado estemos unidos para hacer frente a problemas mayores, ella, de repente, se está ensimismando en asuntos que todos tenemos que responder cuando hay alguna investigación. Los funcionarios estamos siempre bajo la atenta mirada del ojo ciudadano”, sostuvo Tello.

"Si fuese yo la asesora, le diría: Señora presidenta, por favor, una vez más sentémonos a trabajar sobre los aspectos que interesa a la ciudadanía, de tal forma que podamos hacer un frente común a la inseguridad ciudadana”, agregó.

Al respecto, el titular del Ministerio del Ambiente (Minam) dijo que el mensaje de la presidenta de la República "siempre ha sido de unión" y que "cualquier mensaje de desunión no es válido".

"El mensaje de la presidenta siempre ha sido de unión […] Lo que buscamos es que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ejecutivo trabajemos de manera conjunta con un enfoque común, que es la lucha contra la delincuencia, contra la corrupción, etc. Eso es lo que siempre la presidenta menciona en todos los eventos que va, que trabajemos unidos los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el Ejecutivo, todos porque el Perú nos necesita unidos. Cualquier mensaje de desunión no es válido", aseveró.

"Deberíamos estar unidos y ese es el mensaje que ha dado la presidenta y es el que repetimos todos los ministros", añadió.

"Lo que hace el ministro Santiváñez es un esfuerzo enorme que va a dar su fruto en sus momentos"

Por otro lado, el ministro del Ambiente respaldó la labor del ministro del Interior Juan José Santiváñez, y consideró que su "estrategia" dará "fruto en sus momentos".

"El trabajo del ministro Santiváñez lo demuestra día a día. Hay una nueva estrategia que él ha presentado, que se está aplicando ya en algunas regiones. Todos los días, el ministro Santiváñez hace mención y pone al público todas las capturas y la desorganización de bandas", señaló.

"Entiendo que también la población quiere una acción más rápida, pero esta es una estrategia que necesitamos mucha inteligencia para ir acabando con la criminalidad y las organizaciones criminales. Entonces, lo que hace el ministro Santiváñez es un esfuerzo enorme y que va a dar su fruto en sus momentos. Dejemos al ministro Santiváñez que está trabajando en el frente interno, porque hay que limpiar y ordenar también la Policía, e ir hacia el frente externo [...] Esperamos que la estrategia que él ha planteado al Ejecutivo dé resultados en los próximos meses", agregó.

Finalmente, ante el anuncio de un paro para el próximo jueves por parte de un sector de transportistas, el titular del Minam dijo que Santiváñez conversará con ellos. Además, señaló que su cambio de la cartera del Interior no hará que se detenga la criminalidad.

"El ministro Santiváñez está trabajando para conversar con los transportistas. El cambio de ministro del Interior no va a [hacer] que al día siguiente ya no haya criminalidad. De eso no se trata. Se trata de buscar la mejor estrategia y de eso está encargado el ministro Santiváñez", puntualizó.