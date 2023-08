Guillermo Bermejo: “Si alguien ha tomado mi nombre” para pedir favores, “tendré que actuar penalmente”

Judiciales Guillermo Bermejo

El congresista Guillermo Bermejo, de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, calificó de “psicosocial” el megaoperativo fiscal realizado esta mañana, en el que fue detenido un trabajador administrativo de su despacho parlamentario.

“Siempre me voy a allanar a todo tipo de investigación. No tengo nada que temer, a mí que me investigan; pero lo que no puedo aceptar es una campaña psicosocial”, dijo en La Rotativa del Aire.

Desde la madrugada, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder allanó 49 inmuebles en Lima, San Martín, Piura, Áncash y Huánuco; y detuvo preliminarmente a doce personas por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionario (colusión agravada) a raíz del caso denominado 'La Unión'.

Guillermo Bermejo cuestionó la acción fiscal, al considerar que ese órgano “rompe la casa, allana el domicilio y detiene por diez días [a Francisco Jaime Jara Aguirre]”, solo porque alguien “menciona a una tercera o cuarta persona en un audio”.

“Han entrado a la casa del señor Jara Aguirre y no han encontrado absolutamente nada, lo que en términos de la Fiscalía es negativo”, manifestó.

Al mismo tiempo, aseguró que Yul Osterlin Valdivia Beteta, también intervenido en la diligencia del Ministerio Público, “jamás ha trabajado” en su despacho. “Es una mentira del tamaño de un estadio, que ha vuelto a soltar de manera irresponsable, como siempre, la Fiscalía”, remarcó.

Tomaría acciones legales

El parlamentario responsabilizó de este hecho a una "Fiscalía amañada" con el Gobierno de Dina Boluarte, al que calificó como una “dictadura”.

“La Fiscalía de la Nación tiene ocho meses sabiendo que se ha masacrado a 70 peruanos y ni un detenido, ni uno; y lo que quieren hacer es eliminar políticamente a todos los que somos acérrimos opositores a este régimen de barbarie que se ha instalado desde diciembre del año pasado”, dijo.

Según el Ministerio Público, los implicados en este caso habrían estado cobrado dinero para la ejecución de obras que corresponden a Reconstrucción con Cambios durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo tras un fallido intento de golpe de Estado.

No obstante, Guillermo Bermejo afirmó que en su despacho congresal “está terminantemente prohibido” que dicha oficina sea “una agencia de empleo o un lugar de negocios”. “Eso lo he dejado bastante claro desde el primer día en que se contrató al personal”, expresó.

“Si alguien ha tomado mi nombre o de mi despacho para hacer una ‘chanchada’, evidentemente yo tendré que actuar penalmente”, añadió.