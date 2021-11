Ministro de Educación se refirió al pedido de interpelación en su contra. | Fuente: Foto: Minedu / Video: RPP Noticias

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, justificó la decisión de su sector de suspender las actividades del cronograma del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. Ello tras las denuncias de filtración de la Prueba Única Nacional el pasado 13 de noviembre.



"Decían que yo les había pasado la prueba a los señores de la Fenatep, ahora dicen que la actitud que he tomado (....) Está en manos de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Fiscalía esta investigación para identificar quiénes son los culpables de esta presunta filtración. Nos parece correcto suspender este proceso hasta que esas investigaciones culminen", indicó.

"Precipitar una definición al respecto sin que culminen las investigaciones, no nos parece acertado, no nos parece correcto. Esperemos que estas investigaciones nos den sus resultados y procederemos en consecuencia con ello", agregó.

Descarta pertenecer al Fenatep

Al ser consultado sobre el plazo de esta suspensión, el ministro Gallardo anunció que acudirá al Ministerio Público y a cada una de las instancias a cargo de esta investigación para pedirles que esta se realice con la mayor celeridad.

"La Fiscalía ha ido (a la sede del Minedu) no por iniciativa, sino por invitación de nosotros, eso había que aclararlo. (Hicieron) las cosas que hacen de manera común y corriente: tomar los correos, llevarse las computadoras, esas cosas que suelen hacer en los peritajes", explicó.

El titular del Minedu también se mostró dispuesto a acudir al Congreso y señaló que está a la espera del cuestionario de la moción de interpelación en su contra; no obstante, descartó pertencer a Patria Roja o ser dirigente del Fenatep debido a que actualmente no es un profesor en actividad.

"Yo no tengo vínculo laboral, por lo tanto no puedo pertenecer a ese gremio. He sido el primer secretario del Colegio de Profesores, fundador del Sutep (...) Tienen todo el derecho como gremio, como sindicato, como organización, a hacer las solicitudes que consideren pertinente (pedido de reununcia)", apuntó.

Suspensión del concurso de nombramiento docente

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que suspenderá las actividades del cronograma del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. Ello tras las denuncias de filtración de la Prueba Única Nacional el pasado 13 de noviembre.

Mediante un comunicado, el portafolio señaló que este hecho, "así como el deseo de amparar los principios de justicia e igualdad de oportunidades, probidad, ética, mérito y capacidad que cimentan el régimen de la Carrera Pública Magisterial, nos llevó a pedir la intervención del Ministerio Público".

En ese sentido, el Minedu solicita a la Fiscalía celeridad en las investigaciones y que esclarezcla plenamente las responsabilidad que puedan existir dentro de la institución u otras que hayan participado en el desarrollo de la prueba.

Por otro lado, señalan que el Sector "está implementando todas las medidas para garantizar el retorno seguro y ordenado a clases en marzo de 2022".

En vísperas, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia descartó que las diligencias realizadas el último lunes en el Minedu hayan sido solicitadas por dicho portafolio, sino que fueron iniciadas de oficio por el Ministerio Público.

Previamente, el Minedu había publicado en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Como lo solicitamos, la Fiscalía ya está en nuestros oficinas como parte de la investigación sobre los hechos ocurridos en la Prueba Única Nacional de Nombramiento Docente 2021".

