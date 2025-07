Ministro de Energía y Minas dice que mesa de trabajo sobre formalización minera apuntará a 3 objetivos: ¿cuáles son?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, en diálogo con RPP, dio detalles respecto al desarrollo de la mesa de trabajo que inició ayer, lunes, entre altas autoridades de los tres poderes del Estado, la Defensoría del Pueblo y gremios y asociaciones mineras.

Como se sabe, la presidenta de la República, Dina Boluarte, convocó el último domingo a dicha jornada para abordar el proceso de formalización de mineros artesanales e informales que, los días previos, protagonizaron jornadas de protesta en diversas regiones del país.

En ese sentido, el titular del Minem remarcó que serán un total de 8 sesiones programadas para los próximos dos meses y que la próxima reunión tendrá lugar este viernes, 18 de julio, a las 10 am., en Palacio de Gobierno.

Asimismo, Montero Cornejo resaltó la disposición al diálogo de los participantes y señaló que estuvieron "a la altura de la invitación".

"Debo destacar que fue una reunión de alta calidad. Todas las partes involucradas, que no fueron pocas, estuvieron a la altura de la invitación y a la altura del objetivo que nos reunió. Hubo buena voluntad y creo yo que doy fe de que se ha iniciado un proceso donde estamos construyendo la confianza necesaria para llevar esto adelante. Eso es lo primero que debo destacar", indicó.

"Lo segundo que se debe destacar es que todos los presentes, incluso los gremios de la pequeña minería; la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú; los parlamentarios allí presentes y otras autoridades del Ejecutivo entienden que lo que necesita el Perú es construir una sola minería donde los distintos tamaños coordinen alianzas, negocios, cadenas de proveeduría y una serie de actividades que pueden compartir para beneficio del Perú y para beneficio de ellos también", agregó.

¿Cuáles son los tres objetivos a los que apuntará la mesa de trabajo?

El ministro de Energía y Minas aseveró que la mesa de trabajo instalada apunta a tres objetivos, considerando que el proceso de formalización a través del Reinfo culminará el próximo 31 de diciembre.

"Los tres objetivos de esta mesa técnica de trabajo que se instaló el día de ayer [...] debe abordar el proceso de formalización de los 31 560 registros, una formalización activa que dé resultados, que realmente llegue a formalizar a todos los que realmente desean formalizarse", indicó.

Sobre el primer objetivo, Montero Cornejo sostuvo que los interlocutores deben ponerse "de acuerdo en las estrategias de formalización y en los procedimientos simplificados de formalización". "Ese es uno de los temas que van a empezar a revisarse y a discutirse este viernes, que hemos sido convocados para la primera sesión técnica en Palacio de Gobierno", adelantó.

Respecto al segundo, dijo que tiene que ver "con la formulación de una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal que la rija los próximos 25 o 30 años".

"Esa ley se tiene que enfocar en la actividad de la pequeña minería y minería artesanal formal. Esa ley no debe tomar en consideración un proceso de formalización que está concluyendo el 31 de diciembre del 2025, y mucho menos discutir si los procesos de formalización se deben ampliar sin límite de continuidad y si por ahí puede favorecerse intereses de los grupos de ilegales que operan en todo el territorio nacional. Eso no debe ser parte de las consideraciones de la nueva ley, sin duda alguna; eso no puede ser parte de una ley seria", anotó.

"Por otro lado, el tercer objetivo crucial son los derechos laborales que no asisten en este momento a la gran masa de trabajadores de mineros que operan en las operaciones en vías de formalización. Ellos tienen derechos laborales, como todos los peruanos, porque son trabajadores; pero no les alcanzan esos derechos laborales, no se han activado, se han dejado al margen, se han ignorado sistemáticamente y eso no puede ser. El trabajador minero debe tener acceso a sus derechos laborales, a su salud y su seguridad ocupacional, y ese es otro tema que está en agenda y que se tiene que discutir", indicó.

Asimismo, subrayó que el Ejecutivo, a través de su cartera, tiene la predisposición para ser intermediario entre los mineros artesanales que están en proceso de formalización con los concesionarios para llegar a establecer contratos de explotación.

"No tienen contratos hechos, en realidad. Se encuentran vigentes en concesiones de terceros y lo que tienen que cerrar en los próximos meses, con la intermediación del Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas, es precisamente su contrato de explotación. Ese es el principal trabajo y esfuerzo que se tiene que hacer en los próximos meses. Ya estamos habilitados para convocar, intermediar y garantizar que el diálogo entre titulares y empresarios de la pequeña minería y minería artesanal que tienen actividad en las concesiones, dialoguen y busquen un entendimiento para cerrar un contrato de explotación", indicó.

"Esto tiene la mayor importancia, porque esta es la estrategia para construir una sola minería en el Perú y no una minería fragmentada y enfrentada, sino una sola minería en el Perú. Si yo tengo una concesión muy grande y trabajo en una esquina, yo puedo permitir, a través de un contrato, que un inversionista a pequeña escala haga un trabajo en mi propia concesión sin lesionar mis intereses, sin lesionar el medio ambiente, con un contrato legítimo entre las partes", añadió.

Sin embargo, el ministro resaltó que no se van a revisar las decisiones contenidas en los decretos supremos que establecen el "cierre del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal".

"En referencia al decreto supremo 009 y al decreto supremo 012 estos se han dado en con el respaldo de un marco normativo muy claro y sólido. Por lo tanto, esa decisión, lo que ambos decretos supremos señalan, está en cumplimiento conforme a norma y no vamos a revisar esas decisiones, porque ya fueron muy meditadas y bien analizadas", puntualizó.