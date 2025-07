Titular del Minem sobre no convocatoria de Delia Espinoza a mesa de trabajo: "Si ha habido alguna omisión, se corregirá"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, en diálogo con RPP, dio detalles respecto al desarrollo de la mesa de trabajo que se realizó ayer, lunes, entre altas autoridades de los tres poderes del Estado, la Defensoría del Pueblo y gremios y asociaciones mineras.

Como se sabe, la presidenta de la república Dina Boluarte convocó, el último domingo, a dicha jornada para abordar el proceso de formalización de mineros artesanales e informales que, los días previos, protagonizaron jornadas de protesta en diversas regiones del país. No obstante, la jefa de Estado no convocó a la fiscal de la nación Delia Espinoza.

Ante ello, Montero Cornejo indicó que, la sesión de ayer, es la primera de ocho que se desarrollarán en un lapso de dos meses y que, si hubo alguna omisión en la convocatoria, "se corregirá".

"Esta es una primera reunión de ocho que van a realizarse en los próximos dos meses. Entonces, si ha habido alguna omisión, se corregirá sin problema. Ayer ha sido fundamentalmente la instalación de la mesa, pero los debates técnicos comienzan este viernes, durante ocho semanas consecutivas", sostuvo.

Asimismo, el ministro señaló que la convocatoria fue realizada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aunque resaltó que el premier Eduardo Arana no es el responsable de convocar a los participantes.

"La convocatoria la ha hecho la Presidencia del Consejo de Ministros porque preside esta mesa de diálogo y de desarrollo técnico que se ha convocado", indicó.

"Hay un equipo grande de personas que ven estos asuntos de las convocatorias y se encargan de eso. El premier no se encarga de eso", aseveró.

Arana descartó omisión al no haber convocado a Delia Espinoza

No obstante, ayer, el primer ministro Eduardo Arana descartó que haya habido una omisión de parte del Gobierno al no convocar a la fiscal de la Nación a la mesa de trabajo. En declaraciones a la prensa, el premier dio a entender que la agenda abordada contenía aspectos que, "en este momento", no eran los más adecuados para una participación del Ministerio Público.

"No es que exista una omisión", respondió Arana al ser consultado sobre el tema. "El día de hoy (ayer, lunes), por ejemplo, no han estado presentes sectores como el ámbito de Justicia, de Defensa [...] O sectores de la ciudadanía que también podrían manifestar su preocupación o extrañeza. No existe ningún sesgo para que nadie pueda dejar de estar invitado", acotó.

"El hecho [...] se debe a que el motivo de la agenda tiene un propósito que consideramos, de repente, en ese momento que no era el más adecuado, pero acabo de expresar también que la apertura del Gobierno y de esta comisión es de una apertura democrática para todos los sectores", agregó.

Delia Espinoza expresó su "preocupación" por no haber sido convocada a mesa de trabajo

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a través de un oficio remitido ayer, lunes, expresó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, su "extrañeza y preocupación" por no haber sido convocada a la mesa de trabajo para abordar el proceso de formalización minera.

La titular del Ministerio Público indicó a la jefa de Estado que "la formalización minera constituye un aspecto esencial de política pública que incide en la prevención de la minería ilegal y otras actividades ilegales conexas, como el crimen organizado, lavado de activos, trata de personas, corrupción, entre otros; lo que exige una respuesta articulada que incorpore desde su diseño el componente penal".

"En ese contexto, nos preocupa y causa extrañeza que el Ministerio Público no ha sido convocado a esta mesa de trabajo", dice el documento.

"Esta decisión -al haberse convocado a otras entidades del sistema de justicia como el Poder Judicial- representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular, pues nuestra participación como órgano constitucional encargado de dirigir la investigación del delito y ejercer la acción penal, resulta coherente con la necesidad de asegurar que cualquier proceso de formalización minera se fundamente en la legalidad, transparencia institucional y la sostenibilidad del estado de derecho", agrega.

Asimismo, Espinoza resaltó que, en su condición de fiscal de la nación, integra la "Comisión Multisectorial encargada de hacer seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal".