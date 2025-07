Gonzales dice que presidente de Confemin "amenazó con retirarse" de mesa de trabajo si no se revisaba cierre del Reinfo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La congresista Diana Gonzáles, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, en diálogo con RPP, dio detalles respecto al desarrollo de la mesa de trabajo que se realizó ayer, lunes, entre altas autoridades de los tres poderes del Estado, la Defensoría del Pueblo y gremios y asociaciones mineras.

Como se sabe, la presidenta de la república Dina Boluarte convocó, el último domingo, a dicha jornada para abordar el proceso de formalización de mineros artesanales e informales que, los días previos, protagonizaron jornadas de protesta en diversas regiones del país, las cuales fueron encabezadas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (Fenamarpe).

Al respecto, la parlamentaria Gonzáles criticó que, durante el desarrollo de la mesa de trabajo, el presidente de la Confemin, Máximo Franco Béquer, no solo habría llegado tarde, sino que "amenazó" con retirarse si no se revisaba el decreto supremo que puso fecha límite al proceso de formalización a través del Reinfo.

"El señor Franco Béquer llegó muy tarde a la reunión, de hecho, se perdió casi la mitad de la mesa de trabajo. No escuchó la primera participación de la presidenta ni del premier. Luego, cuando él realizó su participación, el premier Arana sostuvo que era una mesa de diálogo, no era una mesa de condicionamientos en respuesta a la participación, tanto del dirigente de Fenamarpe como de Confemin, cuando amenazaban con retirarse si no se revisaba dicho decreto supremo [y] si no dejaban entrar a más gente", sostuvo.

En ese sentido, la congresista destacó que el Ejecutivo se haya mantenido "firme" en su posición respecto al cierre del Reinfo.

"Quiero destacar algo aquí: el diálogo en democracia siempre será bienvenido, pero mirando hacia adelante. Sinceramente, a mí me ha sorprendido, porque en algún momento pensé [que], de pronto, se iban a mencionar frases como ‘ok, lo vamos a evaluar, lo vamos a revisar’, pero no. En todo momento, han sido contundentes con la firmeza respecto a este decreto supremo. Incluso frases categóricas como: ‘este es un diálogo sin condicionamientos, estamos abiertos al diálogo sin ningún tipo de condición’", resaltó.

"Yo creo que, por parte del Ejecutivo, se ha mostrado mucha firmeza que, sinceramente, me ha asombrado de manera positiva. El hecho de que ‘ok, vamos a trabajar por el proceso de formalización minera con los más de 30 000 registros que existen’. De hecho, el ministro de Energía y Minas también comentó la posibilidad que tienen todos los más de 50 mil registros excluidos para realizar su recurso de reconsideración, si así lo consideran pertinente, y evaluar cada caso por separado. Pero aquí no va a haber un retroceso", agregó.

La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas criticó también que dirigentes mineros "jueguen con las expectativas de las personas en una sesión que no ha sido transmitida, que no hay una grabación, pues cada uno puede, de pronto, salir a decir lo que quiere, pero aquí la verdad es una".

Confía en que el Ministerio Público sea convocado en próximas sesiones

Por otro lado, Gonzáles dijo confiar en que la fiscal de la nación Delia Espinoza sea convocada por el Ejecutivo a las próximas sesiones de la mesa de trabajo.

"Yo creo que, entendiendo además que es una mesa abierta, se busca también recoger aportes de los diferentes sectores […], debe ser una mesa donde están todos los actores involucrados. Confío que en las próximas reuniones sea convocado el Ministerio Público", sostuvo.

Además, pidió que se evalúe invitar a representantes de otros gremios mineros que no están representados en la Confemin o la Fenamarpe.

"No sé si ambos dirigentes realmente están representando el sentir de todas las bases, porque yo les podría comentar que, saliendo de Palacio de Gobierno, se me acercaron diferentes personas, que se identificaron como mineros informales pertenecientes a otros gremios, quienes dijeron no sentirse representados por Confemin, Fenamarpe; y que ellos sí están de acuerdo con el proceso de formalización. Tal vez el gobierno debería ampliar la convocatoria a otros gremios […] Hay una gran masa trabajadora que sí quiere formalizarse", aseveró.

"[Que] también se evalúe la participación de otros sectores de mineros informales que están participando de forma activa del proceso de formalización, para conocer cómo han asumido este reto. [Hay quienes] también quieren tener la información de primera mano y no estar sometidas a dos dirigentes que no sabemos realmente lo que le están diciendo a la gente, porque también tienen que, de alguna manera, darles algún tipo de esperanza por todo el trabajo que, en teoría, ellos están realizando como sus representantes", puntualizó.