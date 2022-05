Félix Chero, ministro de Justicia, descarta cambios en el Gabinete Ministerial | Fuente: RPP Noticias

El ministro de Justicia, Félix Chero, descartó cambios en el Gabinete Ministerial después de un mes que el cardenal Pedro Barreto declararía a la prensa que sí habría cambios ministeriales en el Gobierno.

"El presidente de la República no nos ha manifestado el deseo de hacer un cambio de Gabinete, ni comunicarse con ningún candidato a ser ministro. Eso lo descarto de plano, estamos avocados al trabajo de cada uno de nuestros sectores", señaló en diálogo con RPP Noticias.

En esa línea, criticó la moción de censura presentado por el partido Fuerza Popular contra la ministra de Trabajo Betssy Chávez, y espera que el proceso no prospere ya que consideró que no se puede estar "interpelando o censurando ministros de forma constante".

Descarta reuniones

Por otro lado, el titular de Justicia, declaró que no conoce a Zamir Villaverde acusado por presunto delito de tráfico de influencias en caso Puente Tarata, ni tampoco a Gómez Medina, trabajador del INPE que fue mencionado por Villaverde quien lo señaló como el emisario del ministro para el penal de Ancón.

"Yo he señalado de manera muy enfática que yo no he tenido ninguna reunión con el señor Villaverde. No he mandado a ningún emisario y no he tenido ninguna comunicación con ese propósito. Yo jamás me he reunido en Chilcayo y he almorzado con nadie", enfatizó.

"Eso debe corregirse porque pone en tela de juicio nuestro honor y dignidiad", agregó.

