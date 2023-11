Ministro de Justicia pide no politizar suspensión de Daniel Soria: "No es una decisión que se me ha ocurrido"

Gobierno El ministro de Justicia evitó pronunciarse sobre la suspensión del fiscal Rafael Vela

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció respecto a las declaraciones del suspendido procurador general de la república, Daniel Soria, quien en diálogo con RPP, consideró que la sanción en su contra tenía motivaciones políticas que implicaban a la presidenta de la república.

"Es una hipótesis plausible, porque ha habido muchas resistencias a nuestra participación en ese proceso, a la forma como hemos solicitado ciertas actuaciones. Digamos que esta respuesta es al trabajo que hemos venido realizando. Yo sí establezco una relación de causalidad al respecto", indicó en Ampliación de Noticias.

Al respecto, el titular del Ministerio de Justicia (Minjus) exhortó a la ciudadanía a no "politizar" el referido procedimiento de suspensión, y remarcó que este obedeció a un "procedimiento" administrativo donde se cumplió "el debido proceso".

"Yo no me voy a pronunciar sobre los calificativos que el procurador Soria pueda hacer, lo que sí puedo decir es que no se debe politizar, llamo a la ciudadanía y la prensa a no politizar este tema. No es un aspecto político, no se trata de una decisión que se me ha ocurrido", sostuvo.

"Esto obedece a un procedimiento y el señor Soria ha sido notificado con los procedimientos, él está ejerciendo su derecho, se le está cumpliendo y garantizando el debido proceso", agregó.

En ese sentido, Arana exhortó a Soria Luján a "que haga una respuesta desde el punto de vista legal y administrativo que es donde corresponde hacer la evaluación".

La Procuraduría "no está encarnada en una sola persona"

Asimismo, el ministro de Justicia señaló que el anterior procedimiento contra Soria, desestimado por el Poder Judicial durante el gobierno de Pedro Castillo, fue hecho directamente por el ministro de Justicia de ese tiempo, Aníbal Torres, por lo que defendió la reciente medida de suspensión.

"Ustedes saben mejor que yo que el procedimiento administrativo anterior fue hecho directamente por el ministro (Torres). Hubo una percepción desde el Poder Judicial que no se pronunció sobre el fondo, dijo ‘por la forma’ y no aceptó el fondo. Aquí estamos entrando a un procedimiento administrativo del que no me voy a pronunciar y no puedo hablar más porque puedo ser yo instancia administrativa", indicó.

"Lo que puedo asegurar es que la Procuraduría no está encarnada en una sola persona, todas las instituciones tienen funcionarios competentes, honestos y que son comprometidos con su trabajo, ellos deben cumplir con su trabajo. No solo los exhorto sino les corresponde, conforme a ley, si consideran que existe algo que deben hacer, lo tendrán que hacer. Es su obligación", agregó.

En esa línea, señaló que después de finalizada la actividad deportiva en la que participa hoy, domingo, se evaluaría el reemplazo de Soria en la Procuraduría.

"Estamos el día de hoy (…) en un evento muy importante que es el de los jóvenes, tenemos más de 2 mil personas que se han incorporado a este evento 4k (…) Debemos estar una hora con la ciudadanía. Terminando eso, vamos a evaluar justamente quién puede ser (el reemplazo de Daniel Soria)”, aseveró.

Por otro lado, consultado sobre la suspensión del fiscal superior Rafael Vela, el titular del Minjus dijo que no se pronunciaría sobre el tema por el momento.

"Como este es un asunto que corresponde al Ministerio Público, pido que me dejen guardar silencio sobre este asunto por el momento. Vamos a evaluar esto y, en su momento, daremos una opinión", puntualizó.