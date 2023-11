Daniel Soria señaló que su suspensión del cargo de procurador general del Estado "no tiene asidero jurídico"

En una entrevista con RPP, Daniel Soria recalcó que ha estado más de tres años en su cargo y que durante ese tiempo ha denunciado "al 20 % de los miembros del Congreso".

Daniel Soria advirtió este viernes que todo el trabajo que ha realizado en la Procuraduría General del Estado podría ser cuestionado, luego de la resolución emitida por el Ministerio de Justicia que lo suspende del ejercicio de sus funciones. En ese sentido, añadió que esta medida no tiene asidero jurídico.

"Es una reacción a todo el trabajo que venimos haciendo, porque no tiene asidero jurídico, precisamente. Estamos hablando de reeditar el tema de la causal que no cumplía. Yo estoy en este puesto desde hace más de tres años. Me queda año y medio aún por cumplir. Lo que se pretende decir es que en esos tres años yo no tenía ninguna facultad legal para realizar lo que hemos realizado. Entonces, todo esto puede ser cuestionado", expresó en el programa Nunca es tarde de RPP.

Daniel Soria recalcó que durante su gestión se abrió investigación a un 20 % del Congreso e incluso participaron en las indagaciones que tiene la presidenta Dina Boluarte en el Ministerio Público.

"Hemos denunciado al 20 % de los miembros del Congreso. Denuncias directas de la Procuraduría del Estado que están en investigación en la Fiscalía y participamos en aperturas de oficio que hizo el Ministerio Público como, por ejemplo, el caso de la presidenta. Estamos ante un abanico grande que tiene que ver con una función delicada", comentó.

Soria afirmó que con lo sucedido este viernes debe replantearse que la Procuraduría se vuelva en un organismo autónomo y no se repitan casos como el suyo.

"Tiene que respetarse la autonomía de los operadores de justicia. No se puede utilizar los mecanismos jurídicos para poder hacer reacciones, retaleaciones. Por lo que ha pasado hoy estoy 100 % convencido de que si la Procuraduría General del Estado no se convierte en un organismo autónomo ahora en el Perú a través de una reforma constitucional no va a prosperar su camino hasta su propia autonomía", añadió.



Suspensión temporal

El Ministerio de Justicia suspendió este viernes, a través de una medida cautelar, a Daniel Soria, mientras dure el proceso disciplinario que se ha iniciado en su contra.

La resolución fue firmada por Walther Javier Iberos Guevara, viceministro de Justicia, y Luigino Pilotto Carreño, viceministro de Derechos Humanos, quienes conforman la comisión ad hoc que se instaló como parte del proceso disciplinario en contra de Daniel Soria, la cual comenzó el 16 de noviembre.