Daniel Soria fue suspendido como procurador general del Estado: "Me defenderé con las armas de derecho"

El procurador general del Estado, Daniel Soria, se pronunció sobre la resolución en su contra para suspenderlo del ejercicio de sus funciones emitida por el Ministerio de Justicia.

En conversación con RPP, el abogado Daniel Soria afirmó que se trata de una decisión equivocada y que se defenderá utilizando todas las armas legales que hay a su disposición.

“Yo soy un abogado, profesor de derecho y me queda claro que hay un acto administrativo de suspensión que el derecho me exige cumplir. Pero eso no implica que no me defienda. Yo me defenderé con las armas de derecho, sé cómo hacerlo y creo que esta es una decisión equivocada que está afectando a esta institución que tanto ha sufrido por este tipo de actos”, afirmó.

Noticia en desarrollo...