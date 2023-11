Ministro de Salud sobre Nicanor Boluarte: "No hay evidencia de que él interviene en alguna institución pública"

Gobierno El ministro de Salud dijo no haber visto ninguna influencia del hermano de la presidenta en el Gobierno

El ministro de Salud, César Vásquez, se pronunció en torno a los audios protagonizados por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, en el que se revela una presunta participación directa de su parte en diversos espacios de gestión del Gobierno.

Como se recuerda, el último jueves, el portal Epicentro reveló una conversación de noviembre del 2021 entre Maritza Sánchez, entonces directora de la DRELM, y el hermano de la mandataria. Este último afirmaba haberse reunido con "gente de Acuña" y de Acción Popular a propósito de la moción de censura que impulsaba el Parlamento contra el entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo.

Asimismo, esta tarde, se revelaron nuevos audios en los que Nicanor Boluarte le hablaba a la misma interlocutora de la importancia de hacer contrataciones directas en el Minedu y de hacer cambios en el Pronied.

No obstante, el titular del Minsa consideró que no existe evidencia de algún nivel de influencia del hermano de la mandataria en el Gobierno.

"No hay sospecha de que interviene en la función pública"

El ministro de Salud indicó tener "clarísimo" que Nicanor Boluarte no tiene participación alguna en la gestión presidencial de su hermana.

"Me queda clarísimo que él no tiene ninguna influencia, por lo menos en mi sector puedo dar fe de que no he visto ningún atisbo que pueda evidenciar o sospechar que él interviene en alguna institución. Creo que aquí estamos muy lejos de tener una intervención oscura de alguien, la presidenta siempre se ha mostrado transparente y yo confío en la transparencia de la presidenta", sostuvo.

Asimismo, Vásquez indicó que "las investigaciones" determinarán si hay algún hecho irregular en torno a Nicanor Boluarte.

"Las investigaciones lo determinarán así porque estoy seguro de que no hay corrupción ni antros ni lugares oscuros para manejos de los recursos del Estado en este Gobierno”, aseveró.

Cabe resaltar que esta apreciación de los hechos ha sido compartida de manera unánime por los ministros de Estado que se han pronunciado sobre el tema.

Tal ha sido el caso del ministro de Defensa, Jorge Chávez, que en diálogo con RPP dijo no encontrar nada irregular en la conversación del hermano de la presidenta, y remarcó que él "no es funcionario público".

"El Ministerio Público ha abierto una carpeta fiscal, yo no podría opinar al respecto; pero sí quisiera recalcar que el señor Nicanor Boluarte no es funcionario público, por lo tanto, uno como ciudadano puede llevar a cabo las acciones que crea correspondientes", señaló.

"Desde mi punto de vista personal, no encuentro ningún tipo de (irregularidad), porque es una conversación que hace con una funcionaria del Ministerio de Educación, en la cual indica ciertos aspectos, pero no veo carácter delictivo o algún tipo de falta que pudiera hacer contra la funcionaria o contra él", agregó.

Chávez Cresta subrayó que "es una conversación en la que dice que hay que apoyar" y resaltó "que esa conversación es del año 2021, un contexto totalmente diferente" al actual.

"Lo que puedo decir es que cada uno es un ciudadano libre y democrático", aseveró.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, recordó que a Nicanor Boluarte ya se le había abierto una carpeta fiscal para investigar su presunta influencia en el Ejecutivo, lo cual dijo descartar totalmente.

"Nos remitimos y se esperará la averiguación de la verdad. Debo reiterar que el señor Boluarte no ha intervenido en una actividad, proyecto o cosa similar al interior del Gobierno”, aseguró.

"Con una atingencia adicional, lo repito, este no es el gobierno corrupto del señor (Pedro) Castillo. Que se sepa de dónde ha venido la asignación presupuestal (...) Nos allanamos a la investigación”, resaltó.

Asimismo, la presidenta Dina Boluarte calificó los cuestionamientos contra su hermano como una infamia de la que él se sabrá defender ante el Ministerio Público.

"La persona, el familiar al que mencionaron, anoche, no trabaja para el Estado y el está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, al que se le pegue la gana", dijo.

Boluarte se refería así a la visita del alcalde del distrito de Nanchoc (San Miguel-Cajamarca), Nixón Hoyos, a su hermano Nicanor el día de su cumpleaños, el 18 de octubre de 2022, revelado por dominical Cuarto Poder. El reportaje indicó que, poco después de ese encuentro, el referido municipio cajamarquino recibió financiamiento de las arcas estatales para cinco proyectos de inversión.

"Dicen lo vienen siguiendo desde marzo hasta hace unos días. Yo supongo que lo siguen siguiendo. Y qué han encontrado desde marzo hasta hace unos días, que lo han visitado en el día de su cumpleaños. Lo raro sería que en ese cumpleaños se pactaran cosas ilícitas, situación que no ha sucedido", señaló Boluarte.

"Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones... que se investigue, para eso está el Ministerio Público. Seguramente ya habrá la disposición de que le abra la carpeta fiscal a mi familiar, y seguramente lo van a hacer", agregó.