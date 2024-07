Ministro de Transportes anunció que hoy se reunirá con alcalde de Lima por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, se pronunció sobre la polémica generada entre su sector y la Municipalidad de Lima (MML) por el inicio de las obras de construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Como se sabe, ayer, viernes, en una conferencia de prensa junto a alcaldes distritales, Rafael López-Aliaga instó al titular del MTC a reunirse cuanto antes a fin de resolver la controversia suscitada por el plan de desvíos de dicha obra, cuya ejecución inició el pasado domingo.

“Sentémonos ministro, salga Ud. de su aislamiento, de su cueva, de su refugio, y dé la cara, que se respete lo que Ud. firmó: 13 meses, y por cada día de demora, (que la empresa pague) una penalidad de por lo menos US$500,000 por día (de retraso) por lo menos para empezar”, indicó.

De igual manera, el último miércoles, López-Aliaga Cazorla sostuvo que no existiría ninguna oposición en la realización de la obra si el sector Transportes y la concesionaria de la obra cumplieran con "poner por escrito que en 13 meses se van” y “nos dejan libre [las avenidas] Paseo Colón y Garcilaso de la Vega”.

“Aquí hay un compromiso por escrito del ministro de Transportes que no responde el teléfono desde hace más de tres días. Entonces, digo, cumpla, pues, lo que ha puesto por escrito y de palabra”, señaló.

Anuncia reunión con alcalde de Lima

Al respecto, en una entrevista en Canal N, Pérez-Reyes anunció que ha llamado al burgomaestre capitalino y ha concertado una reunión con él para este viernes, a fin de "resolver" la referida polémica.

"Lo he llamado y le he dicho 'si quieres hablar, conversamos con mucho gusto y vamos a ver cómo resolvemos todo este tema que tiene que ver con los desvíos' (...) Yo mañana (hoy) me voy a reunir con él para hablar de cómo resolver, cómo ayudar a mejorar los desvíos. Estamos viendo, coordinando dónde, es parte de la discusión también", sostuvo.

No obstante, el ministro criticó los "adjetivos" que, en los últimos días, ha utilizado el alcalde de Lima para referirse a su persona. "Ese tipo de declaraciones ratifican por qué no es posible tener un diálogo sin esos términos", indicó.

"Sin ninguna duda, no me voy a referir al alcalde en ninguna forma de ese tipo de expresiones. Así que, no voy a caer en ese juego de adjetivos que la verdad no corresponde. La idea es resolver problemas, no crear problemas", sostuvo.

"Lo que quiere la ciudadanía es que resolvamos un problema, no que nos estemos peleando a través de los medios y conferencias de prensa. Esas son cuestiones de actuaciones políticas que yo, no tengo interés de contestarle al alcalde [...] Ya fue suficiente con la amenaza que le hizo al viceministro diciendo que lo iba a meter preso. No le hacemos caso a ese tipo de tonterías", añadió.

Asimismo, el titular del MTC reiteró que el plan de desvíos fue remitido oportunamente a la Municipalidad de Lima antes del inicio de las obras, y que estas culminarán en 13 meses.

"Nosotros hemos estado conversando con ellos una serie de planes de desvío, de medidas de mitigación [...] El desvío ha sido es una medida que ha planteado la Municipalidad de Lima y nosotros hemos acatado plenamente [...] Ese documento está presentado hace muchas semanas [...], el compromiso está por escrito porque se lo hemos mandado nosotros (a la MML)", precisó.

"El documento en el que se indica que la obra culminará en 13 meses se ha presentado desde hace semanas. El concesionario nos ha mandado ese compromiso y si no se cumple se hará una inspección y se verá si el incumplimiento es atribuible a la empresa y se darán las penalidades correspondientes”, puntualizó.