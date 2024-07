PJ evaluará el 14 de agosto el recurso de Rafael López Aliaga para que sea excluido de investigación por caso 'Panama Papers'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial evaluará el miércoles, 14 de agosto, el pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para ser excluido de la investigación preparatoria que la Fiscalía le inició por el presunto delito de lavado de activos a raíz del caso “Panama Papers”

En una audiencia virtual, que se realizará desde las 10 a.m., el juez Jorge Chávez Tamariz analizará el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó el burgomaestre capitalino, a través de su defensa legal, en el que se sostiene que los hechos que la Fiscalía le atribuye no constituyen el delito de lavado de activos o no es justiciable penalmente.

El magistrado también escuchara ese día los argumentos del representante de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y de la Procuraduría asignada al caso, a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El caso

El burgomaestre capitalino es investigado en el Ministerio Público por hechos relacionados a los casos “Caja Metropolitana” y “Panama Papers”.

La hipótesis fiscal sostiene que López Aliaga “habría utilizado sociedades offshore en paraísos fiscales para canalizar activos de procedencia sospechosa, a efectos de evitar la identificación de su origen con la ayuda del estudio jurídico Mossack Fonseca & Co.".

El recurso de excepción de improcedencia de acción de la defensa legal del burgomaestre capitalino fue admitido a trámite por el juez el último 15 de mayo, al haber sido fundamentado dentro del término que la norma penal exige para ser aceptado.