Ministro del Interior participó en operativo de la Diviac. | Fuente: RPP Noticias

El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, descartó que las rondas campesinas puedan incluirse en Lima como una estrategia contra la inseguridad ciudadana y recordó que en la capital solo las juntas vecinales o comités distritales pueden acompañar en esta labora a la Policía, institución que ejerce el liderazgo en esta materia.

"Definitivamente, rotundamente, lo niego y lo descarto. La Policía es la única institución que se encarga de apoyar a la Fiscalía como director de la investigación y los únicos encargados de dar seguridad; sin embargo, esto no quita que, en algunos lugares, tengamos juntas vecinales, Serenazgo y otras instituciones civiles que brindan solo apoyo, no sustituyen la labor", indicó.

Durante una supervisión a un operativo policial de la Diviac en San Juan de Miraflores, el ministro del Interior señaló que no conocía de la existencia de una 'escuela de ronderos' que dicta clases en Bellavista, Callao, y negó que José Millones Castillo, el aparente dueño de este centro sea familiar suyo.

Por otro lado, el ministro defendió la legalidad de su renuncia como fiscal de Lambayeque y el procedimiento que todavía está esperando por parte del Ministerio Público una respuesta sobre la legalidad de su nombramiento. "Nosotros nos hemos acogido a la ley de procedimiento administrativo y estamos esperando lo que resuelva la Fiscalía", señaló.

"No se cumple con ninguno de los requisitos que establece la ley para declarar un acto nulo porque hay manifestación de voluntad, hay una designación correcta, no tengo ninguna compatibilidad para ejercer el cargo de ministro, cumplo con todos los requisitos y no existe ninguna incompatibilidad a ninguna norma o ley, agregó.

Allanan vivienda de alcaldesa de SJM

Esta madrugada, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional allanó la vivienda de María Cristina Nina Garnica, alcaldesa del distrito de San Juan de Miraflores, ubicada en la avenida República Democrática de Alemania, como parte de un megaoperativo que se replicó en otros 19 inmuebles en Lima y Chiclayo.

Según información de la Policía, el allanamiento se da por presuntas compras irregulares durante la pandemia. Se trata de las canastas que se repartieron para las familias vulnerables en la primera etapa de la pandemia. También se investiga un presunto favorecimiento a la empresa de la actual pareja de la empresa, el empresario Walter Huamán Hidalgo.

A la pareja sentimental de la alcaldesa se le habría favorecido como un proveedor único en las compras que se realizaban de diversos tipos. Otra investigación contra el municipio y la alcaldesa es por haber realizado cobros irregulares para otorgar licenciamientos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: