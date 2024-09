Ministro del Interior dice que es "víctima de persecución" y que alguien vinculado a la Diviac "está detrás" de audios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se presentó esta tarde ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por los avances de su gestión en materia de inseguridad y por los presuntos audios que corresponderían a un encuentro que tuvo con el coronel PNP Junior Izquierdo, el pasado 21 de mayo, en un chifa del distrito limeño de San Borja.

Al respecto, el titular del Mininter indicó que viene siendo "víctima" de "difamación" y "persecución" por emprender una lucha contra la corrupción en unidades orgánicas de la Policía Nacional, y por los cambios que ha anunciado en dicha entidad, entre ellas el pase al retiro de entre 600 y 800 efectivos policiales por “renovación extraordinaria”.

"¿Si considero que mi presencia es un obstáculo para el Gobierno? Particularmente, considero que no es un obstáculo. Yo estoy siendo en este momento víctima de un acto de difamación, estoy siendo víctima de un acto de persecución, probablemente, por los importantes cambios que yo he anunciado, y si estoy aquí (…) es para limpiar mi buen nombre y mi integridad moral que, durante 25 años ha estado intachable”, sostuvo ante la Comisión de Fiscalización.

“Yo creo que el propósito (de la difusión de los audios) son las acciones que estamos adoptando con respecto a diversas acciones dentro de la PNP, que incluye la investigación de diversos procedimientos que ya hemos puesto en conocimiento (…) con respecto a presumibles actos de corrupción desarrollados en diversas unidades orgánicas de la PNP, entre ellas, la Diviac”, sostuvo.

“Yo atribuyo esos intereses a las acciones que nosotros estamos desarrollando a la interna en una lucha contra la corrupción de diversas unidades orgánicas de la PNP”, resaltó.

Santivañez: "Alguien está detrás interesado probablemente en no saber qué ha pasado con el dinero que se ha entregado a la Diviac"

Cabe resaltar que, el pasado mes de junio, el ministro del Interior aseguró que la Diviac, desde su creación, "ha recibido 72 millones de soles sin que haya obtenido operativos con grandes resultados y que presumiblemente haya utilizado esos fondos para realizar operaciones sospechosas".

Además, acusó que un equipo de geolocalización a manos de la Diviac se perdió. No obstante, un reportaje de Cuarto Poder dio a conocer que dicho instrumento de rastreo se encontraba en instalaciones de dicha división. Además, se reveló que la Diviac, en realidad, recibía un presupuesto anual de, aproximadamente, S/8 millones.

Sin embargo, Santiváñez reiteró hoy, en la Comisión de Fiscalización, que la Diviac recibió S/72 millones, y que había "actos que tenían que investigarse".

"Lo que ocurre es que cuando nosotros hemos ingresado al sector Interior, una de las cuestiones por las que procuramos fue por salvaguardar los montos que eran administrados por inteligencia. Diversas unidades orgánicas, entre ellas la Diviac, una de las denuncias que se hace (…) es que la Diviac, en 4 años, hizo una utilización de casi S/72 millones, y que existían, presumiblemente, actos que tenían que investigarse como la adquisición de equipos o usos de montos de Inteligencia para diversas unidades", indicó.

En esa línea, consideró que había alguien vinculado a la Diviac detrás de la difusión de los audios y que estaría interesado en que no se conozca lo que supuestamente ocurrió con el monto entregado a dicha división.

"A razón de eso, y como bien lo ha referido el señor Izquierdo, después de esa manifestación en donde él advierte que el ministro ataca a la Diviac es que comienzan a salir todos estos temas. Los audios, como él mismo refiere, los entrega lacrados a la Fiscalía; sin embargo, esos presumibles audios atribuidos están todos los domingos en todos los dominicales (…) durante 8 semanas seguidas", manifestó.

"Yo creo que esos son argumentos suficientes como para ver que existe alguien que está detrás interesado probablemente en no saber qué ha pasado con todo ese dinero que se ha entregado a la Diviac oportunamente, y del cual no puedo dar mayor referencia porque estoy prohibido por la Comisión de Defensa", acotó.

Consultado sobre quién sería exactamente la persona detrás de la difusión de los audios y que lo estaría persiguiendo, Santiváñez no precisó a quién se refería.

"Cuando yo sostengo este tema, no califico a la unidad. La Diviac, como otra unidad orgánica de la PNP (…), merece todo mi respeto. Pero esas unidades orgánicas están conformadas por personas sobre las cuales hoy hay procesos de investigación en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Comisión de Defensa, y probablemente resulte conveniente a los intereses de quienes resultan investigados que un ministro que no les sea cómodo no esté en el sector", aseguró.

Por otro lado, el ministro del Interior indicó que el peritaje que determinó que su voz no es la que se escucha en los audios, fue aplicado al video de Youtube del portal La Encerrona, donde se reveló que, presuntamente, Santiváñez pidió a un interlocutor que se "controle" al periodista Marco Sifuentes de dicho medio de comunicación. Además, dijo que fue él quien pagó el peritaje.

"El peritaje lo he hecho sobre el video de YouTube que puso el periodista de La Encerrona y que es en base a donde se inicia toda esta investigación, porque todo lo que se está atribuyendo a mí es en base al mismo video (...) Los peritajes de parte los paga el solicitante, en este caso el suscrito", puntualizó.