Junior Izquierdo afirma que grabó presuntos audios con Santiváñez por su actitud "cambiante" respecto a la Diviac

Judiciales Junior Izquierdo indicó que cuando grabó los presuntos audios ya no era integrante de la DIVIAC.

El capitán PNP Junior Izquierdo, alias 'Culebra', se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento para responder por los audios en los que habría grabado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el pasado 21 de mayo, en un chifa del distrito limeño de San Borja.

Como se sabe, en dichos audios difundidos por la prensa, supuestamente, se escucha a Santiváñez Antúnez señalar que la presidenta de la república Dina Boluarte le solicitó desactivar la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) para asumir el cargo de titular del Mininter, y que el pedido se lo reiteró posteriormente.

Asimismo, el ministro habría señalado que el Ejecutivo habría proporcionado un vehículo oficial, al que señaló como 'cofre', para que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, evada la justicia.

¿Por qué grabó la conversación que habría tenido con Juan José Santiváñez?

Al consultarle los motivos por los cuales habría grabado la conversación que tuvo con el titular del Mininter, aquel 21 de mayo, Izquierdo Yarlequé indicó que fue por la actitud "cambiante" de la posición de Santiváñez Antúnez respecto a la DIVIAC.

Según Izquierdo, antes de asumir como ministro del Interior, Juan José Santiváñez habría indicado que dicha división policial tendría "todo" su "apoyo".

"Como miembro de la Diviac y como amigo le creía. Ni bien él asume como ministro del Interior, el mismo día, en la noche se presenta en un programa de televisión (…) y empezó a hablar a cuestionar las intervenciones del equipo especial del cual yo era parte (...) Ni bien asume, su conducta fue totalmente contraria. Ese mismo día le digo '¿por qué has dicho esto, si no se ajusta a la realidad?' Él me dice: ‘No, esto es lo que me han pasado, discúlpame amigo, yo me voy a rectificar’; pero nunca lo hizo", aseveró.

Asimismo, Izquierdo Yarlequé dijo que cuando Santiváñez Antúnez era jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter le envió información sobre una presunta contratación irregular de una funcionaria en dicho sector. "Me empezó a enviar información de carácter penal que comuniqué a la Fiscalía de turno", relató el capitán de la Policía.

"Esos hechos precedentes y luego con la conducta tan cambiante del ministro del Interior, tomé mis medidas y, efectivamente, cuando fuimos al chifa procedí a grabarlo. Es decir, me dice una cosa y ni bien asume su conducta cambia totalmente, despotricando contra los integrantes del equipo especial del cual yo era parte. Es por eso, señor presidente, que yo lo grabo", sostuvo.

Por otro lado, Junior Izquierdo indicó que el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la Diviac y jefe del Equipo Especial de apoyo al Eficcop -quien fue separado de su cargo el pasado 13 de abril a raíz de un proceso disciplinario- no tenía conocimiento de la grabación de la conversación que habría sostenido con Juan José Santiváñez.

En ese sentido, Izquierdo Yarlequé indicó que, cuando se dio la conversación en el chifa, él ya no era parte de la DIVIAC ya que estaba en un curso de la Policía Nacional.

"Si bien es cierto, Harvey Colchado era mi superior inmediato, (…) he mantenido una relación netamente laboral con el coronel (…) Yo ya no me encontraba en el equipo especial, ya no dependía de la DIVIAC, estaba cursando el curso", indicó.