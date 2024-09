Junior Izquierdo señala que el ministro Santiváñez le contó que Vladimir Cerrón es cuidado por "militares cubanos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Junior Izquierdo señala que el ministro Santiváñez le contó que Cerrón es cuidado por “militares cubanos”

El capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, declara este viernes en la Comisión de Fiscalización del Congreso por los audios que habría grabado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el pasado 21 de mayo, en un chifa del distrito limeño de San Borja.

Durante su presentación ante el grupo de trabajo parlamentario, el también agente de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) ratificó que el titular del Interior le confesó que desde Palacio de Gobierno se proporcionó el auto presidencial para facilitar la fuga del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, a Pisco (Ica).

De acuerdo con el audio que ha sido presentado a la Fiscalía, Santiváñez Antúnez le habría confesado que Cerrón Rojas abordó el “cofre” – como se conoce al auto presidencial – para evitar ser intervenido por la Policía Nacional durante su trayecto.

Y es que el vehículo que utiliza Dina Boluarte fue detectado el 24 de febrero de 2024, a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en Asia, a pocos metros del condominio Mikonos, donde se había intentado capturar a Vladimir Cerrón un mes antes.

“De su propia iniciativa, él me da es información. Me dijo: ‘¿te acuerdas de que se había visto el cofre en la playa?... Cerrón se estaba movilizando en ese cofre, pero cuando el cofre lo encuentran en la playa, ya lo habían dejado en Pisco. Entonces, esa es la información que me da”, narró a los congresistas integrantes de la Comisión de Fiscalización.

El titular del Ministerio del Interior – siguió contando ‘Culebra’ – le confesó que Cerrón Rojas es custodiado por “ocho militares cubanos”.

“Él me dice que el señor Cerrón estaba custodiado, enchalecado, por ocho militares cubanos. Esas son las palabras”, alegó.

Capitán ‘Culebra’ alega que Cerrón cuenta con respaldo de altos funcionarios de Palacio

En otro momento, el agente Izquierdo Yarlequé dijo también que Santiváñez Antúnez le narró que cuando era viceministro de Orden Interno había formado un equipo especial de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional, dedicado a la búsqueda del fundador de Perú Libre; y como parte de las investigaciones se obtuvo la información del celular de una de las personas que custodiaba al prófugo Cerrón.

El entonces viceministro – continuó narrando ‘Culebra’ – ofreció esa información en una reunión con cuatro altos funcionarios de Palacio y del entorno de la presidenta Dina Boluarte – cuyos nombres no reveló –, pero, “dos horas” después del encuentro, el equipo móvil “se desactivó”; por lo que se llegó a la conclusión de que “uno de ellos es el soplón”.

Vladimir Cerrón figura como no habido desde octubre de 2023, fecha en que fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso 'Aeródromo Wanka'. Fuente: Andina

“Él me dice, yo cometo el error de brindar esa información con ellos. Y a las dos horas, ese celular se desactivó. Cuando él [Santiváñez] le comenta al equipo de DIRIN esta situación, les dice: ‘Uno de ellos es el soplón’. Y él me dice… pero ya hemos identificado a los dos altos funcionarios que estarían vinculados para que eviten la captura del señor Cerrón. Le digo: ¿funcionarios de la presidenta? Sí, me dice”, indicó el capitán PNP.

“Le digo quiénes son y me dice ‘grandazos’. Lo primero que se me vino a la cabeza son altos funcionarios… el secretario. ¿secretario? No, me dice: ‘Grandazos’, y nos reímos [sic]”, agregó.

Según Izquierdo, el ministro le confesó que se tiene identificados los mensajes y correos electrónicos entre Cerrón Rojas, los altos funcionarios y un grupo de congresistas.

Cabe precisar que el ministro Santiváñez ha reconocido la reunión con Junior Izquierdo en el chifa; sin embargo, ha negado en reiteradas ocasiones hablar sobre un supuesto respaldo a Cerrón y de un condicionamiento para asumir el puesto.

Después de la comparecencia del agente ‘Culebra’, el titular del Interior llegó a la Comisión de Fiscalización para brindar sus descargos.