"La hemos pasado tan mal por culpa de la corrupción que ha llegado el momento de decir basta", dijo el ministro del Interior. | Fuente: Andina

En una entrevista publicada en el diario Perú 21, el actual ministro del Interior, José Elice, respondió sobre la capacitación a Policías para actuar en el medio de campañas políticas, de cara a las elecciones generales de abril del 2021. Esto con el propósito de asegurar que se cumplan las reglas sanitarias, por lo que los políticos podrían ser multados.

“Se pone multa a todo aquel que infrinja la ley –sin mascarilla, sin distanciamiento, etc.–. Es una línea delgada muy complicada. Hemos tenido (el jueves) una reunión con el comandante general de la Policía encargado y el jefe de la ONPE y las cosas han quedado claras. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dado un mensaje claro sobre cómo deben actuar los políticos y los partidos en esta contienda electoral respetando las reglas sanitarias. En la reunión del Pacto Ético Electoral se va a firmar un compromiso de respeto a las reglas sanitarias”, explicó.

El titular de la cartera del Interior también habló sobre su relación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio y aseguró que esta no ha sido sostenida, con la excepción de los suboficiales de policía y la vez que ocupó el cargo de profesor en la Escuela Superior de Oficiales y en la Escuela de Policía en cursos de ciencia política y teoría del Estado.

Al ser consultado sobre el porqué decidió formar parte del Gobierno de Francisco Sagasti, Elice habló de la responsabilidad de aceptar el cargo que hoy ocupa.

“Me siento parte de este gobierno. Yo no soy militante del Partido Morado, pero sí fui candidato invitado al Congreso, no fui elegido y se me invitó a ser asesor del grupo parlamentario. Francisco Sagasti era portavoz de la bancada. Yo creo que se hizo un buen trabajo. (…) En un momento difícil se me pidió que asuma el cargo y no tuve la menor duda de hacerlo. Nunca se me ha hecho gran ilusión ser congresista o ministro”, dijo.

Asimismo, el ministro fue consultado sobre la incorporación de gerentes públicos a la PNP, con el objetivo de que se hagan cargo de las áreas encargadas de manejar el dinero de la Institución. En cuanto a este plan, Elice indicó que se ha avanzado en el proceso.

“Hemos identificado un número de gerentes públicos que nos acompañarían en esta etapa. No hay tantos disponibles como pensábamos; con los que hay podemos iniciar. (Hay) Nueve. Hay detalles burocráticos. El Estado peruano se ha ido complicando cada vez más en exigencias para puestos. Si eso hubiera sido para beneficiar a la ciudadanía, genial, pero algo está mal. Hay muchos requisitos y formalidades”, culminó.

NUESTROS PODCAST

¿Puede realizarse la devolución de los aportes a los beneficiados de la ONP? - Así de Claro

El Gobierno anunció que se presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Congreso de insistir en la devolución de los aportes de la ONP ¿Puede realizarse el pago a los beneficiados? El economista Melvin Escudero explica que no se cuentan con los recursos necesarios para poder solventar ese gasto.