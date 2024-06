Ministro del Interior pide reflexión a Fiscalía y Poder Judicial: “tienen que involucrarse” en lucha contra la delincuencia

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pidió este jueves mayor reflexión al Ministerio Público y el Poder Judicial en la lucha contra la criminalidad a nivel nacional, a fin de que se pueda investigar y procesar a los delincuentes que son detenidos por la Policía Nacional del Perú.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP, el ministro se refirió a un hecho ocurrido en el distrito de Barranco, donde un grupo de vecinos detuvo a delincuentes que ingresaron a robar a una quinta; sin embargo, tras su detención fueron puestos en libertad, pues el juez que evaluó el pedido de detención preliminar indicó que los sujetos no fueron detenidos en flagrancia.

“Vuelvo a solicitar una reflexión en este caso, nuevamente el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que involucrarse en el problema. Nosotros saludábamos hace unos días que el Poder Judicial haya dictado en este caso, el mandato de detención preliminar contra los 61 detenidos el fin de semana en el búnker donde fueron intervenidos, principalmente ciudadanos venezolanos”, indicó.

“Pero hoy ocurre que unos vecinos en barranco detienen a unos delincuentes que entran a una quinta, los detienen cerrándoles el camino de salida y de acceso a la quinta y resulta que, cuando va el Ministerio Público al Poder Judicial, tengo entendido por la información que me han proporcionado, que el juez dice que no es flagrancia, sino que es tentativa, porque no llegaron a llevarse nada”, añadió.

Reuniones con titulares del sistema de justicia

Sostuvo, en esa línea, que ya ha conversado con el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, sobre quien dijo que está “sumamente preocupado” por la actuación de algunos magistrados y que le ha reiterado su compromiso para la lucha contra la criminalidad y la delincuencia.

“Él está sumamente preocupado por cómo están resolviendo y la próxima semana tendremos el nombre para que en todo caso se inicien también internamente las investigaciones pertinentes, porque esto no puede ser, aquí estamos jugando en la misma selección, pero hay alguien que nos está metiendo autogol y eso no es posible”, manifestó.

Indicó también que se ha reunido con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, e indicó que se ha llegado a dos acuerdos importantes: la conformación de un equipo especial que brinde charlas y asistencia al personal policial a punto de egresar