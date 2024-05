Presidente del PJ dice que juez Checkley es "independiente de decidir" si se aparta de caso de Enma Benavides

Judiciales Delia Espinoza presentó una recusación para que Checkley ya no intervenga en la investigación preliminar vinculada a Enma Benavides

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, afirmó que el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria es "totalmente independiente de decidir" si se aparta de las investigaciones seguidas a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a su hermana, Enma Benavides, en el proceso que se les sigue por presunta organización criminal.

Como se recuerda, el pasado 10 de mayo, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, cuyo despacho está a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, dispuso incluir a Checkley Soria, en calidad de investigado, como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, y a Enma Benavides como presunta instigadora del delito de cohecho activo específico en agravio del Estado.

En ese sentido, la Fiscalía formuló recusación contra el referido juez supremo "con la finalidad de que se aparte" del caso, y pidió que se designe "a otro magistrado en irrestricto respeto de la garantía de imparcialidad de un debido proceso".

📢 Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, formuló recusación contra el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, en la investigación seguida contra Liz Patricia Benavides Vargas. pic.twitter.com/Pqw0JnoGS8 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 16, 2024

Decidirá "según su independencia judicial"

Ante esta situación, Arévalo Vela, quien se encuentra en Chiclayo, señaló que cuando llegue a Lima se reunirá con el magistrado Juan Carlos Checkley para que le informe sobre lo sucedido, pero que "respetará" su independencia.

"Yo no opino. Voy a conversar con el juez Checkley, que me ponga en autos, pero nada más. Él es totalmente independiente de decidir. Él no va a decidir por lo que yo le digo, él decidirá lo que le corresponde según su independencia judicial", sostuvo.

De otro lado, el presidente del Poder Judicial saludó que el juez supremo Gino Yangali, quien fue condecorado por la presidenta Dina Boluarte, anunciara que se inhibirá de ver el recurso de casación presentado por el Reniec para revocar las resoluciones que obligan a la institución a pagar 239 mil soles a la mandataria por beneficios laborales durante los años que trabajó en la entidad.

Sin embargo, mencionó que hasta ahora la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema no ha visto el caso de fondo respecto a la casación presentada por Reniec, por lo que consideró como "malintencionada" la información emitida por un dominical.

Como se sabe, el programa Punto Final reveló que el magistrado Yangali fue condecorado, a comienzos de mayo, por la presidenta Dina Boluarte, a pesar de que la sala que él preside está a cargo del referido caso.

"La condecoración de la Orden del Trabajo que recibió el 1 de mayo es una distinción otorgada por el Estado peruano por su desempeño profesional y no guarda relación con las decisiones de la sala que integra. Esta confusión ha sido presentada tendenciosamente en una nota periodística que mezcla un pedido de información de un tercero, que es un trámite administrativo, como si fuera una decisión de la sala sobre el caso, lo cual no ha ocurrido”, sostuvo Gino Yangali en una misiva, tras difundirse el reportaje.

Javier Arévalo sobre condecoración recibida de Dina Boluarte: “Creo que contribuye al prestigio del Poder Judicial”

Por otro lado, Javier Arévalo dijo haber aceptado recibir una condecoración de manos de la presidenta Dina Boluarte, pues consideró que se trataba de un reconocimiento para la institución.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, Arévalo manifestó que esta condecoración fue propuesta por la casa de estudios en la que labora como docente y que cuando se le comunicó que la recibiría pensó que iba a contribuir al prestigio de la institución que preside.

“Vi que esto era algo positivo para el Poder Judicial, porque constituía un reconocimiento para su presidente y para la institución y creo que actué institucionalmente, porque no siempre los jueces somos bien vistos y que, de alguna manera un presidente del Poder Judicial sea condecorado, este de alguna manera contribuye al prestigio del Poder Judicial”, manifestó.

Asimismo, respecto de posibles cuestionamientos a la autonomía del Poder Judicial, el magistrado sostuvo que la recepción de esta condecoración no significa que el poder que preside vaya a perder independencia, pues él no tiene ningún mando sobre los jueces en temas jurisdiccionales.

“Ni siquiera en un tema personal, porque el día que yo deje de ser presidente del Poder Judicial, que va a ser a fin de año, yo nunca podría juzgar a nadie porque yo soy juez de trabajo, o sea yo me voy a ir a una sala laboral. O sea, los temas penales nunca los voy a ver y no los he visto porque tampoco he sido juez penal nunca”, puntualizó.