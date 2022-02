Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo | Fuente: Foto: Mincetur / Video: RPP Noticias

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, negó que en el Gobierno exista un uso de la publicidad estatal con fines políticos, como lo denunció Ximena Pinto, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros; no obstante, para el titular del Mincetur se trata de expresiones que deben ser explicadas.

"Yo estoy seguro de que el premier va a saber referir con un sentido adecuado porque el premier Aníbal (Torres) es una persona honesta, que conoce del servicio público y no me imagino bajo ningún concepto al premier dirigiendo contrataciones. Eso es imposible, no puede ser. Por eso creo que esas expresiones merecen aclarar y lo va a hacer", indicó.

Sobre este tema, también expresó que el objetivo del Gobierno también es diversificar los fondos de la publicidad estatal en regiones y no concentrarlas solamente en Lima.

Recientemente, la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ximena Pinto, acusó al titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, de utilizar la publicidad estatal con fines políticos.

Según la funcionaria, viene trabajando con la cabeza de la PCM desde que este asumió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, después, asumió la Secretaría de Comunicación Social, que es "la oficina que maneja las campañas publicitarias".

Ximena Pinto afirmó que solía ser "la persona de confianza de Aníbal Torres en los temas vinculados a comunicaciones". Hasta que, el pasado jueves, le solicitó al premier acelerar la firma de la resolución que daba inicio a la primera campaña de publicidad vinculada al inicio de año escolar.

"Dado que el monto es alto, [el premier] quería saber con qué medios se iba a contratar. Le expliqué que para contratar a los medios se elige una central de medios, que hace un estudio y, de acuerdo a la audiencia, te dice cuáles son los que deberías contratar, de acuerdo a tu campaña", explicó.





Distribución de publicidad

Así, Ximena Pinto afirmó que debían priorizar "televisión y radio que tengan alcance en Lima". "El premier quería que sea en regiones. Entonces dijo: 'No importa Lima'. Llegó al punto de decirme que tenía que sacar al Grupo El Comercio de esa distribución de publicidad", indicó.

Según la funcionaria, pese a que ofreció explicaciones técnicas, Torres la acusó de trabajar para dicho grupo de medios de comunicación. "Fue tantas veces que repitió [eso] que me enojé y le dije: 'no puedo permitir que me acuse de corrupta'", relató.

"Creo que el doctor Aníbal Torres pierde la paciencia muy rápido, es bastante intolerante y muchas veces cuando quiere imponer ideas no escucha explicaciones y tiende a arrinconarte de esa forma", agregó.

Fue en ese momento que el jefe del Consejo de Ministros, de acuerdo con el testimonio, "retiró lo dicho" y "lo dejó ahí".

