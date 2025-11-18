Ministro del Interior anuncia reunión para este martes con gremios de transportistas tras nuevo ataque del crimen organizado

El ministro Vicente Tiburcio dijo que el encuentro no se llevará a cabo “en oficinas”, sino directamente en la zona donde los choferes vienen recibiendo amenazas de extorsionadores.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que este martes sostendrá una reunión con diversos gremios de transportistas, luego de que Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, advirtiera que convocarán un paro de 48 horas si ocurre un nuevo atentado contra sus unidades o conductores.

En declaraciones a la prensa, el titular del Interior precisó que el encuentro no se llevará a cabo “en oficinas”, sino directamente en la zona donde los choferes vienen recibiendo amenazas de extorsionadores y sicarios, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao desde el pasado 21 de octubre.

“Vamos a seguir siendo frontales frente a la delincuencia. No podemos permitir que se les dé ningún espacio a quienes cometen este tipo de hechos contra los transportistas y pasajeros”, afirmó.

Consultado sobre una posible prórroga del estado de emergencia, Tiburcio señaló: “Estamos en ese proceso. A nivel del Consejo de Ministros se evaluará si procederá la ampliación”.

Operativo policial en Las Malvinas

El ministro brindó estas declaraciones durante un operativo policial contra el comercio y la receptación de celulares ilícitos en Mesa Redonda, en la zona de Las Malvinas, Cercado de Lima, que contó con la participación de 70 agentes del Escuadrón Verde.

“Hasta el momento hemos incautado 512 celulares de dudosa procedencia, de los cuales 45 figuran como robados”, precisó. Asimismo, indicó que se intervinieron trece stands y se detuvo a cinco personas. Según el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha intensificado estos operativos para frenar el mercado ilegal de teléfonos móviles.

“Todos ellos tienen antecedentes por receptación; es decir, son personas que vienen cometiendo esta clase de delitos en forma reincidente”, agregó.

El último domingo, un bus de la empresa de transporte San Germán fue atacado a balazos por extorsionadores en la avenida Próceres, cerca del cruce con San Germán, en el distrito limeño de San Martín de Porres. La unidad, que transportaba a numerosos pasajeros, recibió doce disparos, generando gran preocupación entre los vecinos de la zona.