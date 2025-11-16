Gremios de transportistas formales advierten que habrá un paro de 48 horas si continúan los atentados contra buses

Martín Ojeda, vocero del gremio de transporte formal, manifestó que esta decisión la tomaron luego de que un bus de la empresa San Germán fuera atacada por unos sujetos en San Martín de Porres.

Las empresas de transporte formal en Lima y Callao acordaron realizar un nuevo paro, pero esta vez de 48 horas, si ocurre un nuevo atentado como el sucedido en San Martín de Porres con la unidad de la línea San Germán. Así lo anunció el vocero del sector, Martín Ojeda.

"Debido a que queda demostrado que no baja el índice de criminalidad y esto pone en peligro a las empresas de transporte urbano en Lima y Callao, así como a sus usuarios, que de realizarse un nuevo acto criminal en los próximos días, horas, e inclusive semanas, se realizará un paro de 48 horas", manifestó para RPP este domingo.

Este gremio también hizo oficial este anuncio por intermedio de un comunicado donde solicitan control territorial con presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como un despliegue de bases militares móviles en zonas críticas de la capital. Además, recomiendan extender el estado de emergencia.

"Los transportistas no nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado. Si ocurre un nuevo acto de criminalidad contra el transporte urbano tradicional y convencional, nos veremos obligados a realizar un paro general de 48 horas, como medida de defensa legítima ante el abandono del Estado", se lee en el documento.

En el comunicado también exhortan al presidente de la República, José Jerí, y a todo el Estado a que "actúen sin piedad" contra el crimen organizado.

Atentado en SMP

Un bus de la empresa de transporte San Germán fue atacado a balazos este domingo por sujetos armados en el cruce de la avenida Germán Aguirre con calle Las Magnolias, en el distrito limeño de San Martín de Porres. La unidad, que iba repleta de pasajeros, recibió doce disparos y generó mucha preocupación entre los vecinos de la zona.

Los autores de este hecho, quienes iban a bordo de una moto, grabaron el ataque para difundirlo en redes sociales. El conductor de la unidad logró salir ileso tras lanzarse al piso del vehículo, dejando que el bus avanzara unos 50 metros hasta que se detuvo en un rompemuelle. Ningún pasajero resultó herido.