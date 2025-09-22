Últimas Noticias
Ministros Arana y Sandoval muestran disposición para reunirse con López Aliaga por proyecto del tren Lima-Chosica

López Aliaga había pedido una reunión técnica con el premier y el titular del MTC sobre el proyecto del tren Lima-Chosica.
López Aliaga había pedido una reunión técnica con el premier y el titular del MTC sobre el proyecto del tren Lima-Chosica. | Fuente: MTC/ANDINA/PCM/Composición
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y el premier Eduardo Arana se pronunciaron sobre el pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de una mesa de diálogo con ambos ministros para tratar el proyecto del tren Lima-Chosica.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y el titular de la PCM, Eduardo Arana, aseguraron que se encuentran dispuestos a participar en una reunión técnica convocada por el alcalde de Lima, Rafaél López Aliaga, sobre el proyecto del tren Lima-Chosica.

El titular del MTC sostuvo que su sector nunca se opuso a la puesta en marcha del tren entre el Cercado de Lima y Chosica y saludó el anuncio del burgomaestre "y su predisposición de conversar seriamente y técnicamente de los trenes".

"El MTC no se ha opuesto nunca, jamás. Hemos dicho que hay que hacer las cosas de manera responsable, técnica, con los procedimientos, donde haya paradero, estaciones y seguramente esos temas técnicos se discutirán y veremos que las fechas se puedan ajustar si técnicamente es procedente. Ya se verá seguramente esa reunión y así deben actuar las autoridades, con respeto, tolerancia y desde el punto de vista responsable, salvaguardando siempre la integridad, salud y vida de las personas. Saludo las expresiones del señor alcalde y su predisposición de conversar seriamente y técnicamente de los trenes", declaró.

"Nosotros hemos puesto en la mesa que no vamos a cambiar de opinión desde el punto de vista técnico, todo lo que sea técnicamente, responsablemente, viablemente, normativamente, sobre eso nos vamos a guiar", agregó.

Por su parte, Eduardo Arana habló desde Ica en donde agradeció "públicamente que el alcalde metropolitano de Lima también haya aceptado que estas reuniones [técnicas] se den" y adelantó que desde su despacho "vamos a dar luz verde a que esto continúe".

"Si es que el señor alcalde de Lima Metropolitana pretende una reunión, de hecho que vamos a hacer la reunión. Hemos convocado ya varias reuniones, el ministro de Transportes también lo ha convocado y yo, la verdad, celebro y agradezco públicamente que el alcalde metropolitano de Lima también haya aceptado que estas reuniones se den", señaló.

Como se recuerda, el pasado 19 de septiembre, luego de retornar desde Europa y EE.UU., el alcalde escribió a través de 'X' en donde invitó "al ministro de Transportes y Comunicaciones y al premier a una reunión técnica, priorizando el bienestar de Lima Este, para encontrar una solución al tema pendiente" del proyecto del tren Lima-Chosica.

Eduardo Arana adelantó que desde su despacho darán luz verde a reunión técnica con López Aliaga sobre tren Lima-Chosica
Eduardo Arana adelantó que desde su despacho darán luz verde a reunión técnica con López Aliaga sobre tren Lima-Chosica | Fuente: RPP

54.9 % de peruanos cree que el MTC debe apoyar propuesta

La reciente encuesta de CPI, publicada en exclusiva por RPP, señaló que el 54.9 % de peruanos cree que el MTC debe apoyar puesta en marcha de trenes propuestos por López Aliaga.

En cuanto al ámbito de procedencia, el 69.9 % de encuestados de Lima-Callao se manifestó de acuerdo con esa opción, al igual que el 45.9 % de encuestados del interior del país. 

Mientras tanto, el 19 % señaló que se debe "esperar el tren propuesto por el goberno de Dina Boluarte". Además, el 26.2 % no supo precisar una respuesta.

Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte, en su último mensaje ante el Congreso por 28 de julio, anunció que, en su último año de gobierno, impulsaría los proyectos ferroviarios San Juan de Marcona - Andahuaylas, Lima - Ica y que estaría en camino el tramo Lima-Barranca.

