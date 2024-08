Minsa emitió alerta epidemiológica por mpox: ¿cuál es la población de riesgo y cómo se manifiesta la enfermedad?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC Perú), emitió este viernes la alerta epidemiológica, en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país, sobre el riesgo de introducción del nuevo linaje o clado Ib de mpox, también llamado viruela del mono.

Al respecto, César Munayco, director del CDC Perú, en diálogo con RPP, señaló que en el país hay 77 contagios en lo que va del año, pero reiteró que al Perú aún no ha ingresado la nueva variante de la enfermedad. No obstante, indicó que la alerta se emitió para prevenir que esto suceda.

"En el país, tenemos casos, pero son casos que vienen del brote del año 2022, tenemos 77 casos que son un número muy pequeño. Todavía no ha ingresado la nueva variante, que es el clado Ib", indicó en La Rotativa del Aire.

"¿Qué significa esta alerta? Significa que tenemos que prepararnos para poder enfrentar el ingreso de esta nueva variante. Hace dos días se ha anunciado que Suecia ya tienen un caso, entonces ya salió de África, así que hay que estar preparados frente a este nuevo problema que tenemos a nivel global", agregó.

Munayco precisó también que el Minsa "viene monitorizando este tema desde el año pasado", cuando se tuvo noticias de un "brote nuevo, importante, en la zona de República Democrática del Congo".

¿Cuál es la población de riesgo y cómo se manifiesta la enfermedad?

El director del CDC Perú indicó que la población de riesgo de contagio del nuevo linaje de mpox son "aquellas personas que tienen múltiples parejas sexuales".

"La población de riesgo está enfocada principalmente en aquellas personas que tienen múltiples parejas sexuales. También afecta a pacientes con VIH, con sida; pero estamos viendo que en África también tenemos un grupo de niños muy importante. Estamos esperando mayor información sobre cómo se está dando la transmisión en África para poder tomar otras medidas si se da el caso", señaló.

Respecto a la transmisión de la enfermedad, Munayco sostuvo que se da "principalmente durante la relación sexual, y también por contacto directo con las lesiones".

"Por eso, es importante evitar tocar estas lesiones, a menos que se haga con guantes. También se puede transmitir por aerosol, porque estas lesiones se descaman. Entonces, es importante usar mascarillas si tenemos un familiar afectado por mpox", precisó.

Munayco también alertó a la población a estar alerta a los síntomas de la enfermedad.

"Básicamente, se presenta fiebre, puede haber hinchazón de los ganglios, y las lesiones características que pueden parecerse a una varicela, pero generalmente estas lesiones están localizadas en la zona genital y también puede ser en la garganta o también en la piel. Por eso es importante, cuando se tengan estas lesiones, acudir inmediatamente a cualquier establecimiento de salud del Minsa", aseveró.

"Se pueden hinchar los ganglios, en la parte del cuello. Tenemos unos bultitos ahí (…) El síntoma característico son las lesiones. Todos los establecimientos de salud han sido capacitados, se les ha recordado, a través de una videoconferencia, y estamos constantemente trabajando con ellos, mostrándoles cómo son las características de las lesiones, los síntomas, para que ellos pueden identificar rápidamente cualquier caso que ingrese al país", añadió.

El último viernes, el Perú emitió la alerta epidemiológica por el ingreso de la nueva variante de viruela del monoFuente: Andina

Munayco destacó que la alerta epidemiológica implica "vigilancia en puntos de entrada" al país, y la difusión de información.

"Vamos a empezar a dar información, porque a veces puede ingresar un caso que pudiera estar en un periodo de incubación que no tenga ningún problema y después aparecer los síntomas cuando ingresa al país. Por eso, es importante la parte de información para que sepan con quién comunicarse y dónde ir para que puedan ser atendidos", precisó.

Finalmente, el director del CDC Perú descartó que se trate de una nueva pandemia y señaló que no se recomienda la vacunación masiva.

"No es una pandemia, no es una emergencia sanitaria de salud pública internacional. No se recomienda la vacunación masiva, solamente se recomienda la vacunación en los grupos de alto riesgo. Y es donde estamos nosotros enfocados ahora, mientras esta situación no cambie cuando haya más información sobre cómo se está dando la transmisión en África", puntualizó.