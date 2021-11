La PCM señaló que es prerrogativa del presidente la remoción o permanencia de funcionarios de palacio. | Fuente: Andina

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se refirió en torno a la permanencia en el cargo del secretario de Palacio, Bruno Pacheco, quien se encuentra envuelto en la polémica de la remoción y ascenso de cargos de las Fuerzas Armadas.

En declaración a la prensa, la primera ministra indicó que, desde su punto de vista, si es que un funcionario tiene cuestionamientos, debería de renunciar.

"Todo funcionario que esté cuestionado, por prudencia, debería de dar un paso al costado", declaró. Sin embargo, resaltó que la permanencia y remoción de los cargos es prerrogativa del presidente Pedro Castillo.

"El secretario de Palacio tiene denuncias serias y estamos dispuestos a colaborar con las investigaciones, son cosas que hay que investigar profundamente. Es prerrogativa del presidente su permanencia o remoción", señaló.

Otras posiciones

El ministro de Economía, Pedro Francke, consideró necesario que el secretario presidencial Bruno Pacheco se aparte del cargo luego de conocerse presuntas irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas y, recientemente, por la revelación de conversaciones en las que presionaría a la Sunat para favorecer a empresas.

"Me parece que el señor Bruno Pacheco debiera dar un paso al costado porque me parece que los WhatsaApp que se han publicado muestran algo que no debe suceder y en ese sentido nosotros nos ratificamos en nuestro compromiso con defender la institucionalidad y la ley en cualquier caso", indicó.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: