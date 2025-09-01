Periodista Manuel Calloquispe: No hubo respuestas de Policía, Fiscalía ni autoridades locales tras denunciar amenazas de minería ilegal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El periodista Manuel Calloquispe viene siendo víctima de amenazas de muerte por parte de una organización criminal vinculada a la minería ilegal en la región Madre de Dios, tras haber publicado información sobre las actividades de organizaciones criminales vinculadas a este ilícito, como ‘Los Guardianes de La Trocha’, que operan en La Pampa.

En ese sentido, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) exigieron al Estado brindar garantías al periodista, tras lo cual el Ministerio del Interior informó que ha dispuesto medidas inmediatas de protección a través de la Policía Nacional del Perú.

Calloquispe, en diálogo con RPP, indicó que no hubo respuesta inmediata de las autoridades luego de denunciar estas amenazas, por lo que debió acudir a los medios de prensa y gremios periodísticos del país para recibir la atención necesaria.

"Lo primero que hice fue enviar el audio a las autoridades locales. (Policía), Fiscalía, gobernador regional y representante en el Congreso. Pasó la tarde, nadie me llamó, en la noche me preocupé, entonces acudí a los medios nacionales que nos representan y con los que colaboro, ellos se movieron y al día siguiente tuve la cobertura y luego ya vino el resguardo policial", manifestó.