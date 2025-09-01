Últimas Noticias
Periodista Manuel Calloquispe: No hubo respuestas de Policía, Fiscalía ni autoridades locales tras denunciar amenazas de minería ilegal

Periodista Manuel Calloquispe lamentó inacción de PNP, Fiscalía y autoridades locales tras denunciar amenazas de minería ilegal
| Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

En diálogo con RPP, Calloquispe indicó que, inicialmente, hubo inacción por parte de las autoridades luego de denunciar estas amenazas, por lo que debió acudir a los medios de prensa y gremios periodísticos del país para buscar protección.

Actualidad
00:00 · 03:48

El periodista Manuel Calloquispe viene siendo víctima de amenazas de muerte por parte de una organización criminal vinculada a la minería ilegal en la región Madre de Dios, tras haber publicado información sobre las actividades de organizaciones criminales vinculadas a este ilícito, como ‘Los Guardianes de La Trocha’, que operan en La Pampa.

En ese sentido, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) exigieron al Estado brindar garantías al periodista, tras lo cual el Ministerio del Interior informó que ha dispuesto medidas inmediatas de protección a través de la Policía Nacional del Perú.

Calloquispe, en diálogo con RPP, indicó que no hubo respuesta inmediata de las autoridades luego de denunciar estas amenazas, por lo que debió acudir a los medios de prensa y gremios periodísticos del país para recibir la atención necesaria.

"Lo primero que hice fue enviar el audio a las autoridades locales. (Policía), Fiscalía, gobernador regional y representante en el Congreso. Pasó la tarde, nadie me llamó, en la noche me preocupé, entonces acudí a los medios nacionales que nos representan y con los que colaboro, ellos se movieron y al día siguiente tuve la cobertura y luego ya vino el resguardo policial", manifestó.

RPP Data

Más de 20 autoridades y exautoridades son investigadas por minería ilegal, según Fiscalía

A menos de un año de las elecciones 2026, la Fiscalía advierte sobre la posible presencia de la minería ilegal en campañas electorales y anuncia que más de 20 autoridades y exautoridades son investigadas por sus vínculos con este delito. Los detalles en el siguiente informe de RPP Data.
Tags
Manuel Calloquispe

