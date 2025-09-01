Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11

Gremios de prensa cuestionan respuesta del Estado y autoridades ante amenazas a periodistas: "Están en total indefensión"

Asociación Nacional de Periodistas:
Presidentes de gremios periodísticos en el país afirmaron que los hombres y mujeres de prensa del país se ven desprotegidos ante la inacción del Estado. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Tras la reciente denuncia hecha por Manuel Calloquispe, el IPYS, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) acusaron desprotección pese a reiteradas amenazas reportadas contra hombres y mujeres de prensa en el país.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 28:00

Los gremios de prensa del país cuestionaron el actuar de las autoridades y el Estado respecto a la protección de la labor periodística luego de la reciente denuncia del periodista Manuel Calloquispe, quien ha recibido amenazas de organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal que operan en La Pampa, Madre de Dios, y que, pese a acudir a Policía, Fiscalía y autoridades locales, afirmó no haber recibido el apoyo necesario en un inicio.

En diálogo con RPP, Adriana León, directora del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), mencionó que, tras tomar conocimiento del caso por medio de Calloquispe, coordinó con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) para emitir un pronunciamiento conjunto, con el cual se llamó la atención de las autoridades, quienes a partir de ahí brindaron resguardo al comunicador.

"Nosotros siempre hemos estado ahí apoyando a Manuel y a otros colegas también, pero demandamos, y creo que mis colegas comparten conmigo esta posición, demandamos al Estado una mayor protección a nuestros colegas, en el caso de nosotros, a los periodistas, porque la verdad que están en total indefensión, y eso sí es bastante preocupante", mencionó.

Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, indicó que pudo conocer de voz del propio Calloquispe que aún no le han otorgado garantías tras estas amenazas, a pesar de que no es la primera vez que es víctima de estos mensajes.

"Quizás esta sea la amenaza más grave, porque antes ha recibido algún mensaje WhatsApp; pero esto ha sido una llamada a su teléfono personal, amenazas de muerte, envíos de las fichas Reniec de sus familiares, amenazas a sus familias. No tiene garantías otorgadas hasta hoy", mencionó.

Lainez recordó que, en 2025, ya son dos los periodistas asesinados en el país -Gastón Medina en Ica y Raúl Celis en Iquitos-, además de reportarse recientemente un atentado contra el periodista Carlos Mesías en su domicilio en Huaral, así como la denuncia hecha por la jefa de Investigación de Panamericana, Karla Ramírez, sobre un plan presuntamente orquestado desde la Digimin y Mininter para atentar contra su vida.

"Hoy creo que es deplorable escucharle al titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, decir que la periodista está estresada. Así es como ha calificado la denuncia que hace la colega Karla Ramírez. Y este es el escenario en el que se está ejerciendo el periodismo en el Perú", aseguró.

Desprotección del Estado a periodistas

Agregó que, con anterioridad, se sostuvo un diálogo con las autoridades en Madre de Dios para otorgar protección a Calloquispe en su trabajo periodístico; pero la respuesta fue que los propios gremios de prensa debían velar por su bienestar, un síntoma de la desprotección con la que hombres y mujeres de prensa realizan su labor en el país.

Según Adriana León, lo que viene ocurriendo con Manuel Calloquispe se replica cada vez más con muchos periodistas, pues "estamos país donde el crimen organizado está infiltrado por todos lados" y amenaza su labor, dijo.

"Hemos estado en Chiclayo, gente amenazada; en Piura, periodistas amenazados no pueden informar. Cada vez hay más esto que se denomina 'desiertos informativos' por un asunto serio de autocensura, y ahora se nos viene una campaña con el crimen organizado financiando la política, y probablemente sea una complicación para los periodistas", remarcó.

Por su parte, Rodrigo Salazar, presidente del CPP, apuntó que, por el momento, los gremios de prensa en el país solo pueden alertar a las autoridades del Estado sobre el peligro al que están expuestos los comunicadores, al cual recientemente se han sumado funcionarios del Gobierno con ataques y amenazas a la libertad de expresión.

"No olvidemos que también otro de los agresores de periodistas y de la libertad de expresión en general en el Perú es el Estado, es el Congreso, que trabaja con la minería ilegal, es el Poder Ejecutivo con una presidenta que no responde preguntas, con un señor que está hoy en el Ministerio de Justicia que también amenaza y denuncia periodistas. Hay como una suerte de situación perfecta para la agresión que sufrimos todos los días los periodistas, del Estado, del crimen organizado", aseveró.

Con la gravedad que supone el caso de Manuel Calloquispe, Salazar señaló que el Estado "debe tomar conciencia de eso" y no solo dar protección a él, sino a otros muchos otros hombres y mujeres de prensa en regiones avasalladas por la criminalidad.

Te recomendamos

Entrevistas ADN

Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal

El ministro de Justicia y censurado exministro del Interior, Juan Santivañez, calificó de "cuento" la investigación de la Fiscalía en su contra por supuestamente encabezar una organización criminal que operaría en las esferas del Gobierno de Dina Boluarte.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
IPYS Consejo de la prensa peruana Asociación Nacional de Periodistas Manuel Calloquispe

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA