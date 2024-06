Morgan Quero sobre ley del nombramiento automático de docentes: "Si es necesario, la observaremos"

El ministro de Educación, Morgan Quero, adelantó este viernes que el Poder Ejecutivo observaría la reciente ley que permite el nombramiento automático docente. Dicha norma fue aprobada por el Congreso, donde se rechazó una reconsideración de la parlamentaria Flor Pablo.

"Vamos a hacer una evaluación técnica. Como es un aspecto reciente de aprobación de las últimas horas, vamos a hacer la evaluación. Si es necesario observar, la haremos y se lo devolveremos al Congreso en su momento", sostuvo.

En el programa 'Nunca es Tarde' de RPP, Quero recalcó que en los siguientes días se revisará el tema y que están comprometidos en un pacto social con la educación junto a diferentes sectores.

Polémica por posible reelección: tema zanjado

Por otro lado, Quero aclaró que no está promoviendo una reelección de Dina Boluarte como presidenta, sino que sus declaraciones fueron un "llamado a la reflexión". En ese sentido, indicó que en el Gabinete el tema está cerrado.

"No estoy promoviendo eso, estoy haciendo una reflexión, la presidenta concluye su mandato el 28 de julio del 2026. Así es. Me sorprendió ante una reflexión que surgieran tantas voces para censurar una idea y eso no está bien", manifestó.

Casos de abusos en el Amazonas

Morgan Quero también pidió disculpas a las personas que habrían sido víctimas de abusos sexuales en la comunidad awajún. Sin embargo, negó que se refiriera a esos delitos como una "práctica cultural".

"Nosotros no creemos en la estigmatización, no podemos aceptar ninguna estigmatización de nuestros pueblos originarios. Había versiones que consideraban ese aspecto cultural y nosotros hemos querido rechazar y tajantemente decir que no podemos entrar en esas observaciones porque cualquier violación a esos menores es abyecto y condenable", expresó.

El titular del Minedu reiteró que una comisión especial viajará a la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, tras conocerse las denuncias de abuso sexual escolares de la comunidad awajún por parte de docentes y se quedarán un mes. También afirmó que irá en persona a dicha localidad a más tardar el próximo viernes.

Horas antes, el Ministerio de Educación emitió un comunicado precisando que se tergiversaron las declaraciones de Morgan Quero ya que su postura es de "completo rechazo".

También señalan el pronunciamiento que 228 docentes y administrativos que han estado involucrados en delitos de terrorismo, violación y homicidio han sido separados de Lima Metropolitana. Mientras tanto, informó que 116 profesores fueron retirados en la UGEL de Condorcanqui, provincia donde se reportaron las denuncias.



#Comunicado | Informamos a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/EZP0PxwRHh — Ministerio de Educación (@MineduPeru) June 14, 2024