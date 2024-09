Morgan Quero anunció que propuesta de presupuesto público 2025 incluyó aumento salarial a docentes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Morgan Quero aseguró que el gobierno está "firme" en su "política educativa salarial en favor del magisterio nacional"

El ministro de Educación, Morgan Quero, en diálogo con RPP, se pronunció este martes acerca del aumento salarial y otras mejoras en el sector educativo que demandan los docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

Como se recuerda, el pasado mes de agosto, 90 profesores distribuidos en Tacna, Cajamarca, Loreto y Lima Metropolitana realizaron una huelga nacional de hambre "en representación de los maestros y auxiliares del país". Esta medida era en exigencia de diversas demandas, como el aumento de remuneraciones y que se destine el 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación.

Tras 8 días sosteniendo la medida, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, anunció que se suspendía la huelga de hambre para no comprometer la salud de los docentes. No obstante, indicó que su gremio estaría atento a que la propuesta de presupuesto público para el año 2025 del Ejecutivo contenga las demandas de los maestros.

"Estamos viendo la posibilidad de otro aumento el próximo año"

Al respecto, el titular del Minedu indicó que, "en los últimos meses", los maestros recibieron "un aumento de S/500", y que se había propuesto otro incremento para el 2025 en la propuesta de presupuesto público fiscal que se presentó ante el Congreso.

"Me permito recordar que, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el magisterio nacional se ha visto reconocido de una forma muy importante con aumentos de más del 48 % en sus haberes. En el Perú, le damos ese reconocimiento a los maestros y, en los últimos meses, se les ha dado un aumento de S/500", aseveró.

"Estamos viendo con el presupuesto que vamos a aprobar a través del Congreso, en el mes de noviembre, la posibilidad de otro aumento el próximo año. En ese sentido, las puertas están abiertas para un diálogo", resaltó.

Asimismo, Morgan Quero indicó que se ha "destrabado la situación salarial de los docentes de los institutos tecnológicos, pedagógicos y de las escuelas de arte", y que, tras una reunión sostenida ayer por la noche, se acordó darles un incremento de S/15 por hora dictada.

"Hemos tenido, ayer en la noche, una reunión liderada por el premier, hemos participado tanto el ministro de Economía (…), José Arista también estuvo presente en esa reunión, y estuvimos acompañando a los dirigentes de los sindicatos, los gremios de tecnológicos y privados, a los que se les va a dar un reconocimiento y un aumento por hora de S/15, a partir del mes de noviembre", indicó.

"Esto implica un presupuesto que tenemos en el Minedu, y vamos a poner a disposición de los maestros para ese reconocimiento, y el próximo año le daremos la sostenibilidad financiera correspondiente".

Además, Quero Gamio indicó que, el año pasado, se había acordado con el Sutep un bono de S/600 del cual, "un primer tramo" de S/220, se había entregado el 2023; y este año se entregaría los S/380 restantes.

"El año pasado, se acordó un bono de 600 soles, se dio un primer tramo, el año pasado, de 220 soles de bono a los docentes; y este año, a través de un proyecto de ley que ha sido aprobado recientemente en el Congreso, se habilita al Minedu para pagar la parte complementaria de 380 soles, que era también parte de nuestros acuerdos, en el mes de mayo, con el Sutep", precisó.

A su vez, dijo que su sector "ha planteado un shock de inversiones", que "permite reactivar la economía gracias al proyecto especial de inversión pública Escuelas Bicentenario".

"Hemos inaugurado ya varias escuelas en Lima Metropolitana, son cerca de 20 escuelas que están ya activas, entregadas, y a fines de este año 2024 habremos entregado 31 escuelas en Lima Metropolitana en sus 21 distritos", anunció.

"Las escuelas Bicentenario se levantan, se edifican de principio a fin, en apenas 10 meses, es un tiempo récord, gracias a este proyecto ‘Gobierno a Gobierno’ con el Reino Unido de Gran Bretaña y también con la colaboración y cooperación técnica de Finlandia, porque no es solamente fierro y cemento, son 75 escuelas Bicentenario en todo el Perú: 31 en Lima, 44 en las nueve regiones que han sido focalizadas y priorizadas (…) Ahí hay una inversión de 5 900 millones de soles, por eso hablamos del shock de inversiones", acotó.

Por otro lado, el ministro de Educación reiteró que los docentes peruanos son los terceros mejor pagados en Sudamérica, detrás de Uruguay y Brasil.

"Comentamos, en algún momento, el hecho de que, por hora, los docentes peruanos son los terceros mejor pagados en Sudamérica. Primero Uruguay, luego Brasil y luego el Perú; y sabiendo que las modalidades de contratación en la región son distintas", señaló.

"En el Perú, se les contrata por 30 horas y, por lo tanto, las formas de comparar esa cifras pero con datos oficiales, con evidencia de distintos países de la región, nos dan esa esa metodología de comparación (…) Aquí no hay un retroceso de la condición salarial de nuestros docentes", enfatizó.

Así las cosas, sostuvo que no hay motivos para una huelga general por parte del Sutep, y que se debe "dejar de lado ese tipo de actitudes que no ayudan a encontrar las alternativas que el Perú requiere en estos momentos".

Sutep anunció huelga general docente

RPP conversó con Lucio Castro, secretario general del Sutep, sobre lo dicho por el ministro de Educación, Morgan Quero. Al respecto, Castro indicó que su gremio ya ha decidido ejecutar una huelga general docente y que, entre el viernes y sábado próximos, tendrán una asamblea general para definir la fecha de inicio.

"La huelga nacional es un acuerdo del Sutep que ha venido postergándose por agotar el tema del diálogo y solución pacífica de los problemas, pero ya hemos llegado al límite”, señaló.

Según Castro, esta decisión es porque el gobierno "no cumple con pagar a los auxiliares de educación, el 80% de la UIT conforme lo dicta la ley", y que, en el proyecto de presupuesto, "no está garantizando el sostenimiento de la ley que ordena el incremento de propina a los promotores del Pronoei de S/500 a S/1025", entre otras demandas.

"El gobierno no está cumpliendo el acuerdo de convenio colectivo y mesa técnica en el cual el compromiso es de S/500 de aumento el 2025, S/250 en marzo y S/250 en noviembre. Igual ha sucedido el 2024 en que no ha habido aumento, a pesar de haber estado en convenio colectivo. El gobierno no está cumpliendo ni está comprometiéndose en cumplir el acuerdo de convenio colectivo del año pasado, y que también este año se ha comprometido, de incrementar a aquellos que trabajan en zona rural, frontera y VRAEM", señaló.

“El gobierno no está cumpliendo con incrementar el presupuesto. Yo lo he escuchado al ministro decir que, el próximo año, va a haber un aumento del presupuesto para educación que supere el 5 % del PBI. Nos parece muy bien, pero hasta ahora no hay documento que lo acredite, porque uno revisa el proyecto de presupuesto presentado al Congreso y ahí no supera el 4.39 %", acotó.

El Sutep resaltó que entre mayo y junio se llegó a un convenio colectivo con el Minedu para el incremento de S/500, "el cual tiene rango de ley". No obstante, según indicó, en la propuesta de presupuesto público para el 2025 solo figura un aumento de S/200 que se entregará en armadas de S/100.

A su vez, resaltó que existe una brecha de infraestructura educativa ascendente a S/170 mil millones, la cual sigue sin ser resuelta por el Ejecutivo, y que, según estadísticas de la OCDE, los docentes peruanos ocupan el sexto puesto en cuanto remuneraciones en Sudamérica.