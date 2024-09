Morgan Quero tras renuncia de directorio de Petroperú: "Habrá que fortalecer la propuesta de buscar refinanciar" la empresa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Quero: "(Es importante) que en el Perú tengamos bien firme nuestra soberanía energética y la herramienta con la que contamos, Petroperú, es fundamental para ello"

El ministro de Educación, Morgan Quero, en diálogo con RPP, se pronunció sobre la renuncia colectiva del directorio de Petroperú, formulada este martes.

Como se sabe, a través de un comunicado, el directorio de dicha empresa, nombrado por la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú, indicó su decisión, tomada "de manera unánime", luego de haber "transcurrido varios días sin que el gobierno se haya pronunciado" por la situación de la petrolera.

"El Directorio (...) ha estado alertando al gobierno desde el inicio de su gestión sobre la insostenibilidad financiera que enfrenta la empresa. Se les ha reiterado que es necesario tomar la mejor decisión respecto al futuro de la compañía", indicaron en el referido pronunciamiento.

"Habrá que fortalecer la propuesta de buscar refinanciar Petroperú"

Consultado sobre el tema, Quero Gaime consideró que se debe fortalecer la propuesta de refinanciamiento de la petrolera estatal.

"Reiterar la importancia de que en el Perú tengamos bien firme nuestra soberanía energética y la herramienta con la que contamos, Petroperú, es fundamental para ello en un contexto de la globalización como el que vivimos en estos momentos, en donde hay muchos intereses foráneos en relación a los recursos como el petróleo", indicó.

"En ese sentido, creo que habrá que fortalecer la propuesta de buscar refinanciar a Petroperú, como lo ha venido haciendo el Minem y el MEF; en ese sentido creo que es muy importante”, aseveró.

Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo respeta la decisión tomada por el "propio directorio" de la empresa.

"Es una decisión del propio directorio, nosotros respetamos eso y consideramos que tenemos que cuidar justamente un activo crítico nacional como es el de Petroperú”, señaló.

Cabe resaltar que, el último domingo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que Petroperú necesita una nueva gobernanza y no solo una reorganización en su estructura ante la crisis económica que vive. Según señaló, el próximo mes habría novedades en favor de la empresa estatal.

"No es una sola decisión, son varias. La primera es que Petroperú necesita una nueva gobernanza y no podemos necesariamente creer que se trata de una simple reorganización, hay que hacer algo bastante más profundo. Vamos a convocar un PMO (Oficina de Gestión de Proyectos), estamos por culminar los términos de referencia porque esta será una contratación internacional, y yo presumo que, para octubre, estaríamos ya pensando en eso", manifestó en el programa Punto Final.

El premier consideró que la empresa estaba en una "situación financiera crítica" que "obliga a tomar medidas". No obstante, precisó que la compañía tiene bonos soberanos, por lo que consideró irresponsable la posibilidad de declararla en quiebra.

“En cualquier empresa privada me diría: 'tengo una empresa en una situación como esta, finalmente la quiebro y se acabó'. Pero en Petroperú tenemos colocados bonos soberanos y no se puede ser tan irresponsable para decir: 'no hay más Petroperú' ¿y los accionistas qué hacen? Eso dañaría la confianza de los bonistas y afectaría gravemente las clasificaciones de riesgo del país”, puntualizó.