Los Centro de Emergencia Mujer reciben 300 denuncias de violencia por día y ya suman 79 mil casos este año

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Gobierno no prioriza lucha contra la violencia a la mujer: opinan expertas

Los Centro Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han recibido prácticamente 80 mil denuncias por violencia hasta julio de este año, el equivalente a dos llenos totales del Estadio Nacional o a toda la población de la región Huánuco. Si vamos a lo específico el equivalente es que se reciben 300 denuncias por día en todo el país.

Si bien existe una leve disminución de los casos de violencia respecto al mismo periodo del 2023 [de solo 2 puntos porcentuales], expertas en gestión pública y temas de género consideran que el Gobierno no le está dando la prioridad que este tema necesita.

Bajo uso del presupuesto y poca articulación

Los casos específicos de violencia física y psicológica contra la mujer superan los 60 mil y las denuncias por violencia sexual llegan a 16 mil, según cifras del Ministerio de la Mujer (MIMP). Este año el gobierno de Dina Boluarte asignó 511 millones de soles a siete ministerios e instituciones del Poder Ejecutivo para prevenir y atender estas denuncias, según el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía. RPP Data revisó el presupuesto asignado para el 2023 y verificó que este año el presupuesto disminuyó y que se asignaron 36 millones de soles menos en comparación con año pasado.

"Paradójicamente, este primer gobierno de una mujer convive con un [retroceso] de todo lo que significa la apuesta del Ejecutivo por las políticas de igualdad de género y contra la violencia de género", sostiene Jeanette Llaja, abogada especializada en género. "Hay datos concretos, claros que evidencian que no existe un compromiso con este tema", agrega.

De los 511 millones de soles destinados a inicio de año para la lucha contra la violencia hacia la mujer, se le otorgó 240 millones de soles al MIMP y 100 millones al Ministerio Público. Esto indica que la inversión más grande tiene que ver con la atención y justicia [de los casos]; sin embargo, los Centro de Emergencia Mujer (CEM), la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía siguen desarticulados y poco empoderados, comenta Karla Gaviño, especialista en gestión pública.

"Muchos CEM no litigan en defensa de las mujeres que defienden, presentan pruebas a los jueces y fiscales, pero no desarrollan mayor argumentación, en gran medida por la sobrecarga laboral que tienen (...) no existe un vínculo digital entre las entidades, por lo que no es extraño que los fiscales envíen sus casos a comisarías que no corresponden por error, generando mayor dilatación de tiempo [para atender las denuncias]", señala.

Escasa prioridad en el sector educación

El presupuesto del sector Educación, importante en la prevención de casos de violencia contra la mujer se está usando de forma lenta, advierte Jeanette Llaja. A inicios de año se le asignó un millón de soles al Ministerio de Educación; sin embargo, a cuatro meses de acabar el año este no ha usado ni la mitad de este dinero, según el portal del Ministerio de Economía.

"Los principales servicios [que se deberían implementar, según el programa presupuestal aprobado por resolución suprema] deberían ser de prevención primaria, donde el sector educación tiene un rol importantísimo. Está probado que trabajar con niños, niñas y adolescentes, logra modificar esos patrones socioculturales que justifican la violencia y que, de alguna manera la legitiman", comenta Llaja.

Para la experta, la falta de prioridad para abordar este tema responde a una decisión del Poder Ejecutivo de "no enfrentarse a un Congreso conservador que busca eliminar el enfoque de género [en los colegios]". Señala además que en la década pasada hubo una apuesta por trabajar con los colegios, pero "fue atacada por sectores del Parlamento y, en los últimos años, el Ejecutivo abandonó esa apuesta".

Por su parte, Natalia Manso, profesora de postgrado de la Universidad del Pacífico, recuerda que en el 2022 se publicó la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres Libres de Violencia”, que tiene como base la prevención, "algo que es imposible de conseguir sin un compromiso firme de los sectores de educación, salud e interior", señala.

“¿Qué podemos esperar de un Ministro de Educación que vaciló por semanas en visitar a las víctimas de abusos sistemáticos en Condorcanqui? De ahí que su presupuesto para violencia de género esté al 41% de ejecución, a pesar de que la educación es un punto clave para cambiar la alta tolerancia que tenemos como sociedad a dicha violencia y que debe prevenirse desde edades tempranas”, comenta Manso.

¿Cómo actúan el sector Interior y Justicia?

Desde el 2020, las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer han recibido 663 casos por día, de acuerdo con cifras del Ministerio Público. ¿Cuántos de ellos acaban con una sentencia condenatoria? Natalia Manso responde: "En los CEM se han registrado 30,837 niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación durante el 2023; sin embargo, solo se han reportado 3,635 sentencias por el delito de violación a la libertad sexual en ese mismo año".

Por otro lado, al Ministerio del Interior se le otorgó 3.8 millones de soles para luchar contra la violencia de género. Hasta la fecha, solo ha utilizado el 42% de este dinero, de acuerdo con el MEF. "¿En qué se lo han gastado? Lima se lleva un millón y medio de soles para ese cometido, de los que se han gastado 868 mil soles en papelería y útiles de oficina, mientras sus efectivos policiales no son capacitados para prevenir, detectar, atender y proteger a las víctimas", advierte Manso.

Desde RPP Data advertimos en abril de este año que de los más de 100 mil policías en actividad, solo 636 habían llevado cursos oficiales de capacitación para atender casos de violencia contra la mujer.

La abogada especializada en temas de género, Jeanette Llaja, agrega que es paradójico que si la Policía Nacional del Perú (PNP) es la institución a la que más acuden las víctimas, solo se les haya otorgado 3.8 millones de soles. "Esto responde a una mala gestión desde el Mininter para buscar mayor presupuesto y también del Ejecutivo para asignarle ese monto", sostiene.

Finalmente, la experta en gestión pública, Karla Gaviño, resalta que "lejos de avanzar estamos ante un retroceso [en políticas de igualdad de género]" y señala que no se ve un liderazgo desde el Ministerio de la Mujer que reaccione con firmeza y rapidez ante situaciones donde públicamente se ve a mujeres siendo víctimas.

"Poco dijo la presidenta de la República, Dina Boluarte, al respecto en su discurso presidencial de 28 de julio último. No vemos acciones concretas de fortalecimiento institucional del MIMP y de su interacción con el Ministerio del Interior. Paradójicamente, en el gobierno de la primera presidenta mujer, podría desaparecer el Ministerio de la Mujer e invisibilizarse la importancia de erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres", finaliza.