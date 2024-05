Ministro Morgan Quero: "Yo no veo un gobierno débil sino fuerte"

Gobierno Morgan Quero: ministro de Educación niega que tengamos un gobierno débil sino fuerte

El ministro de Educación, Morgan Quero, señaló este miércoles que el actual gobierno es fuerte, además que ha logrado consensos para la gobernabilidad. Esto lo dijo como respuesta a las declaraciones de José Arista, titular del MEF, quien afirmó que la actual gestión de Dina Boluarte es débil.

"Yo no veo un gobierno débil, veo un gobierno fuerte que además también ha logrado construir nuevos consensos y acuerdos que permiten darle gobernabilidad y consolidar nuestra democracia en unas circunstancias difíciles. Yo creo que no hay que entrar en más detalles, en estos momentos ya se ha dado vuelta a la página y el ministro de Economía dio esa declaración. Yo creo que las cosas están bastante claras", expresó a los medios de comunicación.

Por otro lado, Quero anunció que 237 mil docentes se han inscrito en el concurso público magisterial. Esto luego de que hace un mes el Congreso aprobara por insistencia el ingreso de maestros interinos a la carrera pública magisterial.

"De esos 237 mil vamos a fortalecer la meritocracia y vamos a entregar cincuenta mil plazas docentes para darle fuerza a nuestra educación pública", remarcó.

El titular del Minedu señaló que el gobierno es muy responsable del decreto de urgencia que limita el gasto excesivo en las entidades públicas. Sin embargo, evitó comentar respecto al incremento en más de 3 mil soles por función congresal en el Parlamento.

Quero asistió a la inauguración del Campeonato Mundial Escolar de #Ajedrez FIDE-Perú 2024, que se realiza en nuestro país con la participación de 1200 escolares de 26 países.

Reconoce que debilidad del Gobierno

“Definitivamente es un Gobierno débil”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, al ser consultado sobre por qué le gestión de Dina Boluarte no ha podido frenar las rebajas de las calificadoras internacionales como S&P, Moody’s y Fitch.

Cabe recordar que la semana pasada, Standard and Poor’s (S&P), la clasificadora más antigua, bajó de ´BBB´ a ´BBB-´ la calificación de Perú “por incertidumbre política que limita el crecimiento económico”

“Viene de tiempo atrás. Si uno mira, desde que renuncio PPK, la inestabilidad del Congreso (En todo caso, este Gobierno no ha podido detener la rebaja, se le pregunta) No ha podido, tampoco tiene espacio porque tampoco tiene un congresista del partido que está en el Congreso, no tiene balance, ni fuerza para hacer el balance en la parte política. (¿Es un gobierno débil?, se le consulta) Definitivamente es un Gobierno débil”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.