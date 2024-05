¿Qué parlamentarios se han pronunciado a favor y en contra del incremento en más de S/3 mil por función congresal?

La Mesa Directiva del Parlamento dispuso incrementar el monto que perciben los congresistas por función congresal de S/7617.20 a S/11 mil; es decir, un aumento de más de S/3 mil cada mes, según reveló el programa Punto Final, el último domingo.

Según el dominical periodístico, para dicho incremento se consideró como factor de actualización el índice de precios al consumidor; es decir, el aumento de los precios de productos de panllevar, y se haría efectivo desde marzo de este año.

Al respecto, Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Parlamento, en diálogo con RPP, indicó que la decisión fue motivada por el pedido que hicieran los voceros de diferentes bancadas para que se "actualice" dicha asignación, aunque evitó especificar quiénes fueron los que hicieron la solicitud. No obstante, negó que haya sido su bancada, Avanza País.

Según información del diario El Comercio, las bancadas que habrían suscrito dicho pedido fueron Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Bloque Magisterial, Renovación Popular, Acción Popular y Perú Bicentenario.

Asimismo, en los últimos días, legisladores de diversos grupos políticos se han pronunciado a favor y en contra de dicho incremento. ¿Quiénes han sido los que se han pronunciado y cuáles fueron sus opiniones?

¿Qué parlamentarios se han pronunciado a favor y en contra del incremento?

Entre los parlamentarios que se han pronunciado a favor del incremento por función congresal, se encuentra el vocero del Bloque Magisterial, Édgar Tello. El legislador justificó la medida alegando que “todas las instituciones públicas tienen sus presupuestos”.

“Hay que ver también los presupuestos que tienen los ministerios, en la Junta Nacional de Justicia, los magistrados gana 35,000 soles. No se puede mirar solamente una cosa, son los presupuestos que tiene asignada cada institución”, sostuvo a la prensa.

"Que se compare con todos los funcionarios públicos y las instituciones que tiene el Estado, ahí vamos a ver el presupuesto que tienen”, agregó.

Además, Tello indicó que la población puede evaluar la "productividad" de cada parlamentario, y que, en su caso, esa información se encuentra disponible en su página web.

Edgar Tello se manifestó a favor del incremento por función congresal | Fuente: Congreso de la República

Asimismo, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre), en declaraciones a RPP, aseguró estar "de acuerdo" con el incremento en tanto el Congreso está "haciendo la chamba del Ejecutivo", aunque dijo que desconocía la decisión de la Mesa Directiva.

“Es un Congreso que está generando proyectos a mejorar la calidad de vida de muchos peruanos (...) y estamos haciendo la chamba del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no está haciendo nada para reivindicar las decisiones que están fuera del foco de la clase trabajadora”, indicó.

“Desconocía esa decisión de la Mesa Directiva, como Congreso bicentenario estamos trabajando para la clase trabajadora, (en contraste con) gestiones anteriores, congresistas que han tenido tantos periodos que no han hecho nada por sacar adelante esta injusticia laboral y social”, agregó.

Kelly Portalatino se manifestó a favor del incremento por función congresal | Fuente: Congreso de la República

La misma posición tuvo el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), quien indicó que el incremento "no afecta tanto a la economía".

“Esto no es un tema que afecta tanto a la economía como se está mencionando, más bien permite que, como congresistas, nosotros brindemos un mejor servicio y de calidad a la población”, sostuvo en Canal N.

Además, señaló que el aumento en más de S/3 mil por función congresal no significa un incremento en sus remuneraciones, ya que está sujeto a descuentos de ley.

"Estaremos hablando de S/7 mil u S/8 mil, no es como se está mencionando. Con los descuentos prácticamente llegaría a los S/9 mil, S/8 mil, por allí. Los voceros, a través de un documento, hicieron llegar a la Mesa Directiva, y la Mesa Directiva ha visto por conveniente darle trámite", resaltó.

Waldemar Cerrón se manifestó a favor del incremento por función congresal | Fuente: Congreso de la República

Por su parte, el legislador Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) consideró que la Mesa Directiva habría considerado que el sueldo de los congresistas no esté "tan rezagado", y que servirá de referencia para otros poderes del Estado.

"La Mesa Directiva ha creído conveniente que pueda, por lo menos, no estar tan rezagado el salario congresal, como acontece en estos momentos. El salario congresal era referencial: los vocales de la Corte Suprema tenían que ganar como congresistas, los ministros como congresistas”, señaló en declaraciones a la prensa.

“Ahora el salario congresal con tanta sindicación, tanta situación que generan hacia el Congreso, evidentemente se ha quedado rezagado desde la época de Humala. Humala le aumentó el doble a los ministros y a los congresistas los dejó rezagados”, agregó.

Alejandro Aguinaga se manifestó a favor del incremento por función congresal | Fuente: Congreso de la República

Por otro lado, entre los congresistas que se han manifestado en contra del incremento por función congresal, se encuentra la legisladora Flor Pablo. La congresista no agrupada, en declaraciones a RPP, consideró como una "vergüenza" la referida medida de la Mesa Directiva.

"He solicitado que se pueda anular (…) Esto, solicitando que se lleve al pleno, que el pleno sea el que vote. En esta situación hay que ser transparentes: quiénes están coludidos y apañan este tipo de medidas (...) En el pleno, muchas veces señalan y dicen no estar de acuerdo y votan en contra de lo que ellos mismos dicen. Para que demuestren que realmente están en contra, que se someta a votación, que se revise", indicó.

"Creo que bien harían en llevar esta decisión al pleno y que se transparente señalando quiénes están a favor y quiénes en contra, porque es un despropósito absoluto en un momento de incremento de la pobreza que el Congreso haga esto. ¿Cómo quedan con la ciudadanía? (…) Piensan que la gente no se da cuenta. Realmente es una vergüenza", acotó.

Ese mismo calificativo también lo tuvo el congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), quien además dijo que el incremento era "inoportuno".

"Es una vergüenza, es inoportuno (...) Me sorprende, eso es lo que a nosotros nos llama la atención porque nos sorprende. Yo creo que la Mesa Directiva tiene que cambiar sus procedimientos y buscar que las cosas que influyen en la imagen del Congreso sean debatidas en el pleno”, aseveró.

"Hay decisiones de la Mesa Directiva que no las conocemos. Habría que cambiar de procedimientos y ese tipo de decisiones las deberían consultar con el Pleno. ¿Cuál es la razón del incremento? Yo no le veo la razón”, añadió.

Roberto Chiabra se manifestó en contra del incremento por función congresal | Fuente: Congreso de la República

Asimismo, el congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) indicó que la decisión de la Mesa Directiva era una "cachetada" a la población, e invocó a la Representación Nacional a dejar sin efecto la medida.

"Invoco respetuosamente a los 129 colegas congresistas que evalúen esta decisión. Es un mínimo gesto. Pongámonos en el lugar de un trabajador que gana el sueldo mínimo, de los profesores auxiliares de educación, etc. Pongámonos en ese lugar y vamos a poder tener la empatía de saber que este aumento de S/ 3,300 de asignación por semana de representación es injusto y es una cachetada realmente a la gente", indicó.

"Aparentemente ha habido una decisión que han asumido las bancadas mayoritarias sin conocimiento de otras bancadas como Cambio Democrático-Juntos por el Perú, quienes no hemos suscrito nada y no tuvo absoluto conocimiento de esta decisión. Nos hemos enterado por el dominio público. Nosotros hemos solicitado copia de esos documentos para tener la evidencia de quienes son los que han suscrito ello", agregó.

Cabe resaltar que ayer, martes, la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú presentó una moción de orden del día para dejar sin efecto ese acuerdo de la Mesa Directiva. Dicho grupo parlamentario indicó que la aprobación y confianza de la ciudadanía en el Parlamento se encuentra en sus números más bajos, a la vez que la pobreza, la vulnerabilidad económica y la anemia infantil “no hacen sino incrementarse”.

“Este tipo de decisiones remunerativas no pueden ser tomadas sin debate público y transparente, que permita a la ciudadanía conocer sus argumentos y motivaciones”, se lee en la moción.

Cambio Democrático-Juntos por el Perú, bancada de Roberto Sánchez, presentó una moción para reconsiderar la decisión de la Mesa Directiva | Fuente: Congreso de la República

Vale indicar que también hay parlamentarios que no se han pronunciado a favor de la medida, pero tampoco en contra de la misma. Entre ellos está la tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz, quien dijo que el sueldo parlamentario "es suficiente" para ella, pero que no puede "juzgar" a quienes sí requieren el incremento.

"Si me preguntas, yo concuerdo contigo que es suficiente (el sueldo), porque yo (…) no vivo del Estado, pero no puedo hablar por los demás congresistas (...) Reconozco que hay otros colegas de regiones que quizá cuentan con mayores necesidades que otros colegas (…), son otras circunstancias (...) Lo que estoy diciendo es que no puedo juzgar a los distintos colegas que para ellos sí requieren por el tema del costo de vida, y que ellos hayan solicitado dicho aumento", aseveró.

Por su parte, el nuevo vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, en entrevista con Canal N, indicó que hay congresistas que "deberían ganar menos" y otros que deberían tener "una asignación mayor".

"No es oportuno que, en un momento de recesión económica, se pretenda subir el sueldo a nadie”, indicó.

“Creo yo que tiene que haber una reestructuración de los haberes de los congresistas, porque hay quienes deberían ganar menos y hay quienes deberían tener una asignación mayor. De acuerdo a la jurisdicción territorial que representamos hay dificultades tremendas. Un congresista de Lima para que vaya a Chosica en semana de representación, ¿cuánto necesita? Diez soles, veinte soles. Un congresista de Ucayali para que vaya a Purús donde no hay vuelos comerciales, ¿cuánto necesita? 7 mil soles", puntualizó.