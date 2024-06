MTC anuncia que aeropuerto Jorge Chávez contará con luces de emergencia traídas de Talara y Arequipa

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, anunció el arribo de luces de emergencias portátiles provenientes de los terminales aéreos de Talara y Arequipa, esto a modo de precaución luego de que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cerrara sus operaciones durante casi diez horas entre el domingo y lunes debido a un problema con las luces en la pista de aterrizaje.

Este hecho provocó la suspensión y el desvío de más de 100 vuelos nacionales y del extranjero, lo que generó molestias y desconcierto entre los pasajeros.

El titular de Transportes, en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, detalló que el primer equipo de luces ya se encuentra en Lima, mientras que el otro juego estará llegando en las próximas horas.

Asimismo, indicó que estos equipos fueron adquiridos hace cuatro años para ser utilizados ante eventuales emergencias por lluvias intensas en la zona norte y sur del país, lo que podría afectar el sistema eléctrico de alguno de estos aeropuertos.

No obstante, sostuvo que no se hizo lo propio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez porque “no hay un problema de lluvias severas” y por ello “es que no se consideró necesario tener uno en la ciudad de Lima”.

“Lo que estamos haciendo es traer estos equipos a Lima mientras ocurre la entrada en vigor de la segunda pista, en el mes de septiembre, y luego cuando entre en reparación la pista principal, estos equipos van a atender también de emergencia la segunda pista de forma tal que no haya problema de suministro de emergencia en ninguna de las dos ante un problema de falla eléctrica como la que ocurrió”, explicó.

¿Por qué no se usó la segunda pista de aterrizaje?

Al ser consultado sobre los motivos por los que no se empleó la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el integrante del Gabinete ministerial sostuvo que no había un protocolo de operación nocturno en caso de emergencia.

“Ese protocolo requiere una serie de informes previos, no es simplemente que se ponga alguien arriba y diga aterrice, estamos hablando de la administración de la seguridad de las personas que aterrizan o despegan en un avión, entonces no se puede tomar a la ligera, simplemente decir, hazlos aterrizar en la otra pista que no estaba la torre de control preparada para esto”, declaró.

Pérez-Reyes manifestó que finalmente se realizó dicho protocolo y se aprobó pasada la medianoche, con lo cual entró en operación la segunda pista; sin embargo, no se llegó a utilizar porque mientras coordinaban el arribo de un avión proveniente de Europa se resolvió el problema de las luces de la pista principal.

“La ventaja que tenemos ahora es que este protocolo para emergencias está hecho y si tuviéramos que utilizar la pista ahora en la noche, ya estamos preparados para utilizarla y evitar la problemática que se generó el otro día”, concluyó.

Sobre investigación fiscal a Corpac

Por otro lado, el ministro Raúl Pérez-Reyes se pronunció acerca de la investigación preliminar que abrió la Fiscalía contra la empresa estatal Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) por la presunta comisión del delito de omisión de funciones debido al fallo en las luces del principal aeropuerto del país.

Al respecto, manifestó que la mencionada entidad colaborará “en todo lo que la Fiscalía requiera” y que además llevará a cabo una investigación interna con el propósito de determinar responsabilidades.